Receta de gambas con pimientos lista en solo 20 minutos

Tatiana, de Ruido en la Cocina, propone una receta rápida de gambas con pimientos y cebolla en freidora de aire con aceite de oliva virgen extra en spray de Aceites Abril

La freidora de aire se ha convertido en una de las grandes aliadas para preparar recetas sencillas y rápidas sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite. Una buena muestra es esta propuesta de Tatiana, de Ruido en la Cocina, una idea de cena o comida a base de verduras y gambas que estará lista en apenas 20 minutos.

La receta combina pimiento rojo, verde y amarillo con cebolla y gambas congeladas, todo ello aderezado con salsa de soja, ajo, perejil, pimienta negra y un buen aceite de Aceites Abril. El resultado es un plato ligero, sabroso y muy fácil de preparar, perfecto para resolver una cena entre semana sin complicarse demasiado en la cocina

Ingredientes para dos personas

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 pimiento amarillo

1 cebolla

400 g de gambas congeladas

30 ml de salsa de soja

Sazonador de ajo al gusto

Sazonador de perejil al gusto

Sal, muy poca y opcional

Pimienta negra al gusto

Aceite de oliva en spray Aceites Abril

Aceite en spray de Aceites Abril. Cedida

Cómo preparar esta receta de gambas y verduras en freidora de aire

1. Cortar las verduras. Lava los pimientos y la cebolla y córtalos en tiras finas, con un corte en juliana.

2. Añadir los ingredientes. Coloca los pimientos y la cebolla en la cesta de la freidora de aire junto con las gambas congeladas. No es necesario descongelarlas previamente.

3. Incorporar el aliño. Añade la salsa de soja, el sazonador de ajo, el sazonador de perejil y una pizca de pimienta negra. Si lo consideras necesario, incorpora muy poca sal, ya que la salsa de soja aporta bastante sabor.

4. Pulverizar con aceite. Añade un poco de aceite de oliva en spray y mezcla bien todos los ingredientes para que queden impregnados del aliño.

5. Cocinar en la freidora de aire. Cocina durante 20 minutos a 180 grados. A mitad de la cocción, remueve bien la mezcla para conseguir que las verduras y las gambas se cocinen y se doren de manera uniforme.

6. Servir y disfrutar. Una vez transcurrido el tiempo, sirve inmediatamente esta combinación de gambas y verduras como una cena ligera y sabrosa.

Una receta que también puedes convertir en tacos o fajitas

Además de disfrutar de esta elaboración tal cual, la mezcla de gambas, pimientos y cebolla también puede convertirse en el relleno perfecto para unos tacos o unas fajitas de marisco. Una opción sencilla y versátil para darle una segunda vida a esta receta y disfrutar de una cena diferente sin complicarse en la cocina.