El mejor percebe del mundo ya no es gallego: este pueblo de Asturias se hace con el galardón

El percebe de Puerto Vega (Asturias) ya forma parte de la historia del Campeonato Mundial del Percebe. El lote ha sido elegido este lunes Mejor Percebe del Mundo 2026 tras imponerse en el II Campeonato Mundial del Percebe, celebrado en Cedeira (A Coruña).

La muestra ganadora ha obtenido 129 puntos en una cata ciega realizada por un jurado de excepción integrado por algunos de los cocineros y profesionales gastronómicos más prestigiosos del país. Cedeira logró la segunda posición, mientras que Luarca, otra localidad marinera de Asturias completa el podio de una edición marcada por la enorme calidad de las muestras participantes, con diferencias mínimas entre los primeros clasificados.

Veintisiete territorios unidos por un mismo producto

Tras el éxito de la primera edición, en la que el percebe de Cedeira fue elegido como el mejor del mundo, el campeonato de este año crece con la participación de 26 muestras procedentes de los principales territorios percebeiros del Atlántico y del Cantábrico.

Han participado las 17 cofradías gallegas con extracción de percebe, además de representantes de dos zonas de Asturias y País Vasco, Portugal, Marruecos, Mauritania, Senegal y la Bretaña francesa, consolidando el carácter internacional de un certamen único dedicado a uno de los productos más exclusivos del mar.

Cada lote se ha presentado al jurado de forma completamente anónima. Sin conocer su procedencia, los jueces valoraron su aspecto, aroma marino, sabor y textura de cada muestra.

La decisión ha correspondido a uno de los jurados más prestigiosos reunidos nunca para valorar un único producto: Albert Adrià, chef de Enigma (Barcelona); Javier Olleros, chef de Culler de Pau (O Grove); Bittor Arguinzoniz, chef del Asador Etxebarri (Axpe); Diego García, responsable de Pescaderías Coruñesas y del restaurante Desde 1911 (Madrid); y el periodista gastronómico Alfredo Vozmediano. Entre todos reúnen seis estrellas Michelin, además de una trayectoria que convierte su fallo en un reconocimiento de enorme prestigio para el percebe ganador.

Homenaje a los percebeiros

Con el lema 'El campeonato nacido de la roca', la jornada ha vuelto a rendir homenaje al trabajo de los percebeiros y percebeiras, protagonistas de uno de los oficios más duros y admirados del mar. Su conocimiento de la costa, su experiencia y el riesgo que asumen cada día hacen posible que uno de los grandes tesoros gastronómicos del Atlántico llegue hasta nuestras mesas.

El acto arrancaba con la proyección de un avance del documental dedicado a este colectivo, poniendo el foco sobre quienes, generación tras generación, desafían el océano para arrancar de las rocas un producto cuya excelencia comienza mucho antes de llegar a la cocina.

Xosé Regueira, vicepresidente de la Deputación da Coruña -organizadora del evento-, ha destacado que el campeonato "pone en valor no solo el percebe como referencia gastronómica, sino también el trabajo de los percebelleiros, la cultura y la identidad marinera vinculada a nuestras costas”.

Subasta solidaria de percebes

Como colofón de la jornada, los tres lotes ganadores han sido protagonista de la tradicional subasta solidaria, con la que se ha logrado más de 2300 euros que se destinará íntegramente a Cruz Roja, reforzando el compromiso social que acompaña al campeonato desde su nacimiento.

El II Campeonato Mundial del Percebe ha sido organizado por la Deputación da Coruña, dentro del programa A Paisaxe que Sabe, con la implicación del Concello de Cedeira y del Xeoparque Cabo Ortegal, y la colaboración de Bon Pé Taberna, Estrella Galicia y Mariscos Diego.

Con esta segunda edición, el Campeonato Mundial del Percebe reafirma su vocación de convertirse en la gran cita internacional dedicada a este producto, uniendo gastronomía, territorio, cultura marinera y reconocimiento al trabajo de los percebeiros. Cedeira emplaza desde hoy a productores, cocineros y amantes del percebe de todo el mundo a reencontrarse en 2027 en la tercera edición del campeonato.