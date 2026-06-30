Los 4 restaurantes gallegos con terraza que no te puedes perder este verano: están entre los 50 mejores de España

Las terrazas son las grandes protagonistas de la temporada estival. El verano es el momento perfecto para disfrutar de los atardeceres frente al mar, las largas sobremesas y la mejor gastronomía al aire libre.

En el caso de Galicia no faltan establecimientos donde disfrutar del verano, especialmente en terrazas en las que relajarse. Entre ellas, cuatro han sido destacadas por TheFork, la plataforma líder de reservas de restaurantes en Europa.

Estos son los 4 restaurantes gallegos seleccionados por TheFork

Galicia afianza su presencia en el mapa gastronómico de TheFork Summer Hits 2026, el ranking que reúne los mejores 50 restaurantes con terraza de España que no te puedes perder este verano, con cuatro establecimientos seleccionados.

En cuarta posición a nivel nacional se sitúa Balarés, en Balarés (A Coruña), recomendado por la Guía Michelin, con una propuesta de cocina de raíces gallegas, en la que el entorno natural de la Costa da Morte se convierte en el gran protagonista de la experiencia.

Vista exterior del restaurante Sábrego, Ribadavia.

Le sigue Sábrego (18º), en Ribadavia (Ourense), también incluido en la Guía Michelin, cuya propuesta culinaria, a cargo del chef Marco Varela, se nutre de productos gallegos de máxima calidad en pleno corazón del Ribeiro.

La cuarta edición de TheFork Summer Hits 2026 destaca Quinta de San Amaro (29º), en Meaño (Pontevedra), por ser un espacio singular entre viñedos que combina lo mejor de la gastronomía gallega de temporada con unas vistas privilegiadas, y O'Fragón, en Fisterra (A Coruña), con una cocina gallega de mercado y ecológica, capitaneada por el chef Sefa Insua.

11 comunidades autónomas representadas

La diversidad territorial vuelve a ser una de las señas de identidad de TheFork Summer Hits 2026. En esta nueva edición están representadas 11 comunidades autónomas, una más que el año pasado, gracias a la incorporación de la Región de Murcia.

Por orden de mayor a menor representación: Andalucía (9), Baleares (8), Comunidad Valenciana (6), Canarias (6), Cataluña (5), Comunidad de Madrid (4), Galicia (4), Cantabria (3), Asturias (2), País Vasco (2) y la Región de Murcia (1).

Los 50 restaurantes destacados por TheFork han sido seleccionados teniendo en cuenta criterios de calidad, tales como su ubicación, su encanto, su nota media, el tráfico a su ficha, y el volumen y calidad de sus reseñas.