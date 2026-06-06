Las abuelas coinciden: los huevos rellenos no llevan cebolla, sino 150 g de atún y 150 ml de salsa de tomate

Los huevos rellenos son un plato perfecto para el verano. Su popularidad durante la temporada estival se debe a varias razones: son una opción rápida, económica y súper refrescante.

La versión más clásica se prepara mezclando las yemas con atún, pimientos del piquillo picados y mayonesa, aunque en otras recetas se sustituye por salsa de tomate.

Un plato delicioso que tendrás listo en 20 minutos

Es el caso de la receta de Karlos Arguiñano, que además incorpora un toque de perejil para potenciar el sabor.

Padre de siete hijos y abuelo de catorce nietos, el cocinero y presentador de Cocina Abierta sabe bien que, para preparar unos buenos huevos rellenos, el secreto está en utilizar ingredientes de calidad.

La receta que propone Karlos Arguiñano, con los ingredientes que se detallan a continuación, está pensada para cuatro raciones y se prepara en apenas 20 minutos. Te explicamos cómo elaborarla:

Lista de ingredientes

6 huevos

150 g de atún en aceite de oliva

150 ml de salsa de tomate

Perejil

Así prepara Karlos Arguiñano huevos rellenos

En una olla, hervimos los huevos durante 10 minutos Pelamos y abrimos los huevos por la mitad A continuación, separamos las claras y las yemas Ponemos las yemas en un bol (reservamos dos) y las machacamos con un tenedor Escurrimos bien el aceite del atún, lo desmenuzamos y lo añadimos al bol Agregamos la salsa de tomate y mezclamos bien todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea Sazonamos y espolvoreamos con perejil picado Rellenamos las claras de los huevos y rallamos las yemas que hemos reservado por encima Emplatamos y... ¡a disfrutar!

#recetasfaciles ♬ sonido original - Karlos Arguiñano @karguinano ¡Un clásico que nunca falla! 😄🥚 Hoy preparo unos huevos rellenos de atún y tomate, un aperitivo fácil, rápido y de los que desaparecen de la mesa en segundos. 👌✨ 📝 Ingredientes • 6 huevos • 150 g de atún en aceite • 150 ml de salsa de tomate • Perejil Un bocado cremoso, sabroso y perfecto para cualquier ocasión, además lo puedes dejar preparado con antelación. ¡Comodísimo! 🙌 ➡️ Receta completa en hogarmania.com #karlosarguiñano

Perfil nutricional de la receta

Ahora que las temperaturas empiezan a subir, los huevos rellenos se convierten en un plato perfecto para el verano. No es una preparación para el día a día, ya que conviene mantener una dieta equilibrada y variada, pero sí es una opción ideal para cuando no tenemos mucho tiempo.

El huevo es el ingrediente principal de esta popular receta. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), es un alimento de elevado valor nutritivo y con un aporte de energía no muy elevado (84 kcal/unidad de tamaño medio).

La proteína del huevo es de máxima calidad y, de entre las vitaminas, destacan las vitaminas D y A, y las del grupo B. Entre los minerales, el fósforo, el yodo y el selenio.

Por otro lado, el atún, que también puede ser al natural, posee ácidos grasos omega-3 y es rico en vitamina D y minerales como fósforo y selenio. Además, es el pescado que posee más contenido en proteínas de alto valor biológico.