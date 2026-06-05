Los chefs coinciden: la masa de la empanada no lleva mantequilla, sino 750 g de harina, 10 g de levadura y 3 huevos

La empanada gallega es uno de los platos más emblemáticos de nuestra gastronomía. Puede elaborarse con rellenos tan variados como zamburiñas, atún, xoubas, bacalao, pulpo y otros clásicos que hacen que este plato quede especialmente delicioso.

En su programa, Karlos Arguiñano compartió una deliciosa receta de empanada gallega de pollo, explicando paso a paso cómo crear tanto la masa como el relleno para lograr un resultado casero y lleno de sabor.

La receta de Karlos Arguiñano de empanada gallega de pollo

Si buscas una receta sencilla, sabrosa y perfecta para compartir, la empanada gallega de pollo de Karlos Arguiñano es una opción que nunca falla. Además, aunque parece elaborada, en realidad requiere poco tiempo de preparación y el resultado merece la pena.

El primer paso consiste en elaborar la masa. Para ello, se calienta agua y se mezcla con levadura desmenuzada y una pizca de sal. Después, se incorporan los huevos batidos y la harina hasta conseguir una masa uniforme. Una vez integrada, se amasa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que quede suave y elástica.

La masa se deja reposar durante una hora en un bol cubierto para que aumente de volumen.

Mientras tanto, se prepara el relleno. Las verduras se limpian y se cortan en trozos pequeños antes de cocinarlas lentamente con un poco de aceite. A la mezcla se le añaden pimientos del piquillo para aportar un toque extra de sabor.

Por otro lado, los champiñones se cocinan aparte hasta eliminar el exceso de agua y, posteriormente, se incorporan al resto de ingredientes. Tras unos minutos de cocción conjunta, llega el turno del pollo, previamente troceado y dorado a fuego fuerte para que conserve toda su jugosidad.

Con el relleno listo, se divide la masa en dos partes. Una de ellas se extiende sobre una bandeja de horno y se cubre con la mezcla de verduras y pollo, añadiendo también una capa de salsa de tomate. La otra mitad de la masa sirve para cerrar la empanada, sellando bien los bordes.

Antes de hornearla, se pinta la superficie con huevo batido y se practican unos pequeños cortes para facilitar la salida del vapor. Tras unos 30 minutos de horno, la empanada está dorada y lista para disfrutar

En menos de 1 hora, está listo este manjar perfecto para unos 6 comensales.Ingredientes de la empanada gallega de pollo:

Para la masa

750 gramos de harina + 30 g para estirar

10 gramos de levadura fresca de panadero

3 huevos

300 mililitros de agua

Sal

Para el relleno