Los chefs coinciden: para hacer una buena empanada se necesitan 500 g de parrochas, 4 cebollas y 1 hoja de laurel

La empanada es, sin duda, una de las opciones más prácticas y deliciosas para compartir. Se trata de la estrella indiscutible de cualquier reunión, picoteo o evento, combinando diferentes rellenos (carne, atún, bacalao, verduras...).

En Galicia, una de las opciones más deliciosas es la empanada de parrochas, es decir, de sardinas pequeñas típicas del norte, tanto por su sabor intenso como por la facilidad de su preparación.

Así prepara Karlos Arguiñano la empanada de parrochas

Precisamente, Karlos Arguiñano se ha fijado en esta receta para hacer su propia versión. Para ello, prepara de forma tradicional una masa con harina de trigo y maíz, a la que añade parrochas para aportar ese inconfundible toque de cocina marinera gallega.

Teniendo en cuenta sus ingredientes y la elaboración propuesta por el chef y presentador de Cocina abierta, la receta está pensada para seis raciones, tiene un coste económico y un nivel de dificultad sencillo.

El tiempo de preparación ronda los 45 minutos, mientras que el cocinado supera las dos horas. A continuación, te detallamos la lista completa de ingredientes y los pasos a seguir de la receta de Karlos Arguiñano:

Ingredientes para la masa

210 g de harina de trigo

100 g de harina de maíz

100 ml de leche

100 ml de aceite

8 g de levadura fresca

2 huevos

Sal

Perejil

Ingredientes para el relleno

1/2 kilo de parrochas

4 cebollas

1/2 pimiento rojo

1 diente de ajo

1 tomate maduro

1 hoja de laurel

1/2 cucharadita de pimentón dulce

Hebras de azafrán

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Paso a paso

Comenzamos preparando el relleno. Para ello, pelamos y picamos el diente de ajo, las cebollas y el pimiento rojo, y rehogamos a fuego medio en una cazuela Cortamos el tomate por la mitad, lo rallamos y agregamos. Añadimos también el pimentón, las hebras de azafrán y la hoja de laurel Una vez que estén pochadas las verduras, dejamos que escurran bien todo el aceite con la ayuda de un colador Para hacer la masa, ponemos la harina de maíz y la harina de trigo en un bol Diluimos la levadura en la leche templada e incorporamos la mezcla al bol Agregamos un huevo, el aceite templado de freír las verduras y una pizca de sal. A continuación, amasamos hasta integrar bien los ingredientes y cubrimos la masa con un paño limpio Dejamos que repose durante 1 hora Pasado este tiempo, cortamos la masa en dos trozos y estiramos con la ayuda de un rodillo Sobre un molde, colocamos un trozo grande de papel de horno y la mitad de la masa Cubrimos con la fritada de verduras y distribuimos encima las sardinas Estiramos el otro trozo de masa y lo extendemos sobre el relleno. Juntamos los bordes y hacemos un pequeño corte en la parte central Untamos la empanada con el otro huevo batido y, de seguido, la introducimos en el horno, previamente calentado, a190º durante 30 minutos Dejamos que se atempere y... ¡a disfrutar!

Las parrochas, una sardina pequeña común en el Atlántico

Las parrochas son una especie común en el Atlántico y el Mediterráneo. También llamadas xoubas o parrochitas, tienen un aspecto similar a los boquerones y suelen prepararse fritas o rebozadas, siendo también un relleno perfecto para empanadas.