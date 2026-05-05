El programa educativo "Capitán Mareas" llega a la lonja de Fisterra (A Coruña) para acercar el pescado a los jóvenes

La lonja de Fisterra acogió este martes a 24 alumnos de tercero y cuarto de primaria del CEIP Mar de Fóra, en el marco del décimo sexto taller de la segunda edición del programa educativo Capitán Mareas.

Este proyecto, promovido por la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, cuenta con el respaldo de múltiples Grupos de Acción Local Pesqueira (GALP) y tiene como objetivo fundamental aglutinar a los más jóvenes para que conozcan de cerca la actividad pesquera en un formato lúdico.

Tras descubrir cómo llega el producto desde el mar hasta los supermercados, los escolares profundizaron en la importancia de llevar una alimentación saludable y consumir productos de temporada. Además, probaron una receta de tallarines con merluza y tomate preparada por el chef gallego de ‘A Artesa da Moza Crecha’, Lolo Mosteiro, que les enseñó el paso a paso de este plato.

Vegalsa-Eroski_Capitán_Mareas_Fisterra_Receta

El alumnado también pudo conocer de primera mano el trabajo de la flota de la cofradía de pescadores de Fisterra junto al que fue su Patrón Mayor, José Manuel Martínez Escarís.

El recorrido de Capitán Mareas

Inaugurada el pasado 10 de marzo en la Nova Lonxa de Ribeira, esta segunda edición de Capitán Mareas realizará 24 paradas en 13 lonjas de Galicia y Asturias, entre ellas Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Sada, Cangas, Baiona, Avilés y Puerto de Vega. En total, se prevé que participen unos 700 escolares.