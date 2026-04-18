La receta de las albóndigas "Marry Me": jugosas, cremosas y con una salsa irresistible

Tatiana, de Ruido en la Cocina, comparte su receta de estas albóndigas que prometen, gracias al toque del mejor producto de Aceites Abril, enamorar a cualquiera

Las recetas virales tienen algo especial, y estas albóndigas "Marry Me" son el mejor ejemplo. Su nombre - que podría traducirse como “cásate conmigo” - no es casual: la combinación de sabores, la textura jugosa de la carne y una salsa cremosa con un punto intenso hacen de este plato una auténtica tentación.

Se trata de una versión diferente de las clásicas albóndigas, elaboradas con pollo y enriquecidas con queso parmesano, especias italianas y un toque aromático que las convierte en una opción perfecta tanto para el día a día como para una ocasión especial. La clave está en la salsa: cremosa, sabrosa y con el contrapunto de los tomates secos, que elevan el conjunto.

Ingredientes para unas albóndigas llenas de sabor

Para las albóndigas:

500 g de pechuga de pollo

1 huevo

1 cucharada de pimentón

1 cucharadita de sal

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de cebolla granulada

2 ramitas de perejil

2 cucharadas de especias italianas

1 diente de ajo

30 g de panko o pan rallado

40 g de queso parmesano rallado

Harina (para rebozar)

Para la salsa cremosa:

1 cebolla

1 diente de ajo

Aceite de oliva Abril

50 g de pasta de tomate (concentrado)

60 g de tomates secos en aceite (bien escurridos)

150 g de nata o crema de soja

400 g de caldo de ave

Espinacas (al gusto)

1 cucharada de orégano

1 cucharadita de pimentón

Queso parmesano rallado (al gusto)

Elaboración de la receta. Cedida

Elaboración paso a paso

Preparar la masa de las albóndigas: En un procesador, añade la pechuga de pollo junto con el huevo, el pimentón, la sal, el ajo en polvo, la cebolla granulada, el perejil, las especias italianas, el diente de ajo, el panko y el parmesano rallado. Tritura hasta obtener una mezcla homogénea. Formar las albóndigas: Con las manos ligeramente mojadas, da forma a las albóndigas para evitar que la masa se pegue. Pásalas suavemente por harina y resérvalas. Sellar las albóndigas: En una sartén amplia con un chorrito de aceite de oliva Abril, dora las albóndigas hasta que estén bien selladas por fuera. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente. Sofreír la base de la salsa: En la misma sartén, añade la cebolla y el ajo bien picados con una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que estén tiernos. Incorporar los ingredientes clave: Añade la pasta de tomate, los tomates secos troceados, el orégano y el pimentón. Rehoga durante unos minutos para que los sabores se integren. Crear la salsa cremosa: Incorpora la nata (o crema de soja) y el caldo de ave. Mezcla bien hasta obtener una salsa homogénea. Cocinar el conjunto: Devuelve las albóndigas a la sartén y cocina todo junto a fuego medio durante unos 15 minutos, hasta que la salsa espese ligeramente y las albóndigas estén en su punto. Dar el toque final: Añade las espinacas picadas y deja que se integren con el calor. Termina con abundante queso parmesano rallado por encima.

El resultado es un plato reconfortante, cremoso y lleno de matices que demuestra que con ingredientes sencillos y productos de calidad como los de Aceites Abril se pueden conseguir recetas espectaculares. Perfecto para acompañar con arroz, pasta o pan y disfrutar hasta la última cucharada de su salsa.