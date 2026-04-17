Galicia busca su mejor tortilla de patatas en un campeonato con 31 restaurantes participantes

El primer campeonato de tortilla de patatas de Galicia se celebra este viernes: 18 participantes

El II Campeonato de Galicia de Tortilla de Patatas se celebrará el próximo lunes 27 de abril en el CIFP Paseo das Pontes, en A Coruña, con la participación de 31 restaurantes de toda la comunidad -y también de fuera de Galicia- en una cita que busca seguir impulsando el nivel y la proyección de este icono gastronómico.

Galicia ha tenido históricamente un papel destacado en el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, con nombres propios que han marcado el certamen en distintas etapas. Desde José Manuel Crespo "Crispi" o Carmen Castelo, hasta el reciente triunfo de Bibiana Cardona en 2024 o los éxitos de Alberto García Ponte, la comunidad ha afianzado una identidad propia en torno a este plato.

En esa línea, el campeonato autonómico pretende reforzar esa tradición y situar de nuevo a Galicia en la vanguardia de la llamada "revolución de la tortilla de patatas gourmet", con propuestas que combinan técnica, producto y personalidad.

Participantes de toda Galicia y de otras comunidades

En el certamen participarán restaurantes de distintos puntos del territorio. De A Coruña ciudad competirán Puerto Mar, Taberna da Galera, Volteo, Puerto Carmela, El Típico, K.AFE Cafetería, Kafé Alcornoque y Mant. Montefurado. También habrá representación del área metropolitana con locales como Muelle 33 (Sada) o Yema Restaurante (Perillo), además de propuestas de Carballo (La Base Asador) o Coirós (El Caserío de Tión).

Betanzos volverá a tener un papel destacado con establecimientos como El Café de Segundo Burger City, Adega Lastras, Kutako, Bodega 83, Mesón O Progreso y Galicia.

Desde otras ciudades gallegas participarán Ankha y Zahara (Ferrol), La Perra Chica Tapería (Vigo), Kaldi Coffee y Escher (Ourense), Vitato (Lugo), Villar 64 (Santiago), O Can Tortilla (Pontevedra) y La Huevería (Melide).

Además, el campeonato contará con la presencia de locales de fuera de Galicia, como Puerta La Villa (Gijón), La Melosa (Valencia), San Remo (Palencia) y Lateral (Madrid), lo que amplía el alcance del certamen.