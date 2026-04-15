Los mejores chefs coinciden: la tortilla de patata jugosa no necesita reposo, la clave es cocinarla 30 segundos por lado

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La tortilla de patata es uno de los manjares más preciados de España, especialmente en Galicia, donde es difícil encontrar un bar que no sirva este plato, ya sea en tapa, media ración o entera. La famosa tortilla al estilo Betanzos se caracteriza por su textura muy jugosa, poco cuajada y por su excelente sabor.

Aunque pueda parecer fácil de preparar, no todo el mundo consigue que la tortilla de patatas quede al estilo Betanzos. A menudo se comete el error de dejarla demasiado tiempo en la sartén. También influyen factores como la forma de freír las patatas, cómo se baten los huevos y, por supuesto, la proporción de ingredientes.

Cómo conseguir una tortilla de patatas al estilo Betanzos

Si quieres conseguir una tortilla jugosa, te recomendamos seguir los trucos de los mejores chefs, entre los que se encuentra el gallego Iván Mariñas, conocido por su paso por MasterChef 8. Hace unos meses compartía su receta de tortilla de patatas, en la que explicaba diferentes trucos a la hora de prepararla.

Mariñas recomienda cortar las patatas en láminas irregulares "para conseguir diferentes texturas", además de freírlas a fuego suave y con una tapa en la sartén, para terminar los últimos minutos a fuego fuerte y sin tapa.

Respecto a los huevos, el chef comenta algo muy interesante. "Se salan y se baten en el último momento".

Lo último que queda es mezclar todo y dejarlo reposar entre 5 y 10 minutos para que todos los sabores se mezclen. Ahora sí, el truco final: con dejar la tortilla en la sartén 30 segundos por cada lado, será más que suficiente.

Este tiempo de cocinado de la mezcla también es el que utilizan en el restaurante Morgana de Madrid, un establecimiento especializado en comida gallega. Sus trucos para conseguir una textura cremosa no son los mismos que los del gallego Iván Mariñas, pero hay uno en el que sí coinciden, y es en cocinar la mezcla 30 segundos por cada lado.

En este restaurante optan por dejar las patatas cortadas en agua fría para que pierdan el almidón. Una vez hecho esto, las pochan a 120º durante 15/20 minutos o hasta que queden blandas, para acabar los últimos 2 minutos a 180º.

Después, añaden las patatas al bol con los huevos y baten todo junto, para proceder a reposar la mezcla unos 2 minutos, antes de sus treinta segundos por lado en la sartén.

Este es el paso a paso del gallego Iván Mariñas: