Estos son los cinco finalistas que optan al Premio Cociñeiro Galego 2026

El Premio Cociñeiro Galego inicia una nueva etapa con un cambio clave en su formato: a partir de ahora se celebrará con carácter anual. El certamen, impulsado por Galicia Fórum Gastronómico desde 2014, refuerza así su papel como plataforma para visibilizar el talento emergente de la cocina gallega.

Según explicó la directora del evento, Ana Trevisani, esta decisión permitirá consolidar el premio como "un escaparate del talento emergente y un indicador de la evolución de la gastronomía gallega", al desvincular su calendario del Fórum, aunque seguirá formando parte de su programación cuando coincidan en el tiempo.

En esta primera edición con formato independiente, la gala se trasladará a Vigo, donde el próximo 26 de mayo se dará a conocer el nombre del Cociñeiro Galego 2026. El evento tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo y contará con una final en la que los candidatos elaborarán en directo un plato representativo de su propuesta culinaria.

El objetivo del premio se mantiene intacto: reconocer a jóvenes cocineros y cocineras que trabajen en restaurantes con menos de tres años de trayectoria, sin grandes galardones previos, y que apuesten por una cocina basada en el producto de proximidad, la sostenibilidad y la conexión con el territorio.

Finalistas Cociñeiro Galego 2026

Tras la selección realizada por un jurado profesional, los finalistas de esta edición son Mar Lago y Álex Martínez (Bacelo, Ferrol), Antón Castro (Casa Gaibor, Guitiriz), Andrés Torreiro (D’Obra, Melide), Marcos S. Area (é restaurante, Marín) y Antonio Novas (Trasmallo, Pontevedra).

El jurado destaca que estos perfiles representan "el dinamismo de la cocina gallega actual", caracterizada por el respeto al producto y el vínculo con el entorno.

El ganador se decidirá mediante un sistema mixto que combina la votación del público y la valoración del jurado a partes iguales. Las votaciones populares se abren este jueves 9 de abril y permanecerán activas hasta el 17 de mayo a través de la web del Galicia Fórum Gastronómico.

El premio cuenta con la colaboración de A Paisaxe que sabe, a través de la Deputación da Coruña, y el patrocinio de Gadis y Sammic.

Desde su creación, el galardón ha reconocido a figuras destacadas de la nueva cocina gallega como Diego López, Gorka Rodríguez, Jorge Gago, Alén Tarrío, Moncho Méndez, Begoña Vázquez o Víctor Basante.