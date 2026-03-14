María Dolores, abuela cocinera, sobre su receta de rosca de Pascua gallega: "La masa se reposa de 3 a 4 horas"

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Queda poco para la Semana Santa y, con ella, apetece preparar recetas típicas del momento. En Galicia, uno de los dulces más tradicionales de esta época del año es la rosca de Pascua, una delicia que difícilmente deja indiferente a alguien y que, bien hecha, es súper jugosa y tierna.

Sabiendo que la repostería puede ser complicada, no hay nada mejor que basarse en las recetas de aquellas cocineras que han alimentado a familias enteras durante décadas, cuya cocina siempre es la más rica: la cocina de las abuelas. María Dolores, cocinera gallega, comparte a través de sus redes sociales diferentes recetas, entre ellas la de la rosca de Pascua.

La receta clásica de la rosca de Pascua gallega

Todo motivo es bueno, ya sea Navidad, un cumpleaños o la Pascua, para preparar un buen dulce. Similar al roscón de Reyes, pero con una textura y un sabor únicos, la rosca de Pascua gallega es un clásico que no puede faltar en las mesas de Galicia, sobre todo el domingo de Resurrección, o de Pascua.

Aunque se disfruta durante todo el año, es en estas fechas cuando adquiere protagonismo, llegando incluso a convertirse en un regalo muy apreciado entre familiares. Es esponjosa, jugosa y tiene un sabor a mantequilla sencillamente irresistible.

María Dolores lo tiene claro: "Esta rosca no necesita relleno para brillar, porque brilla por sí sola y se come como nada". Algunos optan por rellenarla de nata, crema o incluso innovaciones como trufa de chocolate o crema de naranja, pero ella apuesta por la versión clásica, porque "está buenísima", comenta.

Para prepararla, comenzamos mezclando en un bol todos los ingredientes poco a poco hasta conseguir una masa uniforme: harina, leche, azúcar, huevos, mantequilla, anís, levadura, ralladura de cítrico y una pizca de sal.

A continuación, se amasa durante unos diez minutos para trabajar el conjunto. "Dejamos reposar la masa de 3 a 4 horas", indica María Dolores. Esto debe hacerse con la masa tapada para que fermente.

Una vez fermentada, se divide la masa en tres partes y se elimina un poco de aire antes de formar rulos. La idea es trenzar cada rulo como si se hiciera una trenza de pelo, y luego colocar la trenza en la fuente del horno sobre papel de hornear. "Ahí tiene que quedar una media hora tapada en un sitio cálido", sigue María Dolores.

El siguiente paso es pintarla con huevo y añadirle un poco de azúcar humedecido en agua para crear montones que quedarán súper crujientes tras el horneado. Finalmente, se hornea a 180 ºC, con calor arriba y abajo, durante 20 a 25 minutos, dependiendo del horno.

Ingredientes Rosca de Pascua gallega 750 gr de harina

340 ml de leche

100 gr de azúcar

130 gr de mantequilla

75 ml de anís

3 huevos y uno más para pintar

20 gr de levadura fresca

Ralladura de limón

Una pizca de sal Paso 1 En un bol, añade todos los ingredientes y mezcla poco a poco hasta conseguir una textura uniforme Paso 2 Amasa todos los ingredientes durante unos 10 minutos Paso 3 Deja reposar entre 3 y 4 horas, tapada, para que fermente correctamente Paso 4 Corta la masa en tres trozos y forma rulos con cada uno de ellos Paso 5 Realiza una trenza con los tres rulos y coloca la rosca en la fuente del horno sobre papel Paso 6 Deja que repose otra media hora Paso 7 Pinta la rosca con un huevo y añade azúcar humedecido en agua para que quede crujiente tras le horneado Paso 8 Hornea a 180º, con calor arriba y abajo, entre 20 y 25 minutos, según el horno

El resultado es una rosca gallega tradicional, jugosa y absolutamente irresistible, perfecta para compartir en familia durante la Pascua.