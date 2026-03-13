Estos fueron los ganadores del certamen gastronómico Talentos by Abril que se celebró hoy en Santiago

El estudiante asturiano Héctor Fandiño, del IES Valle de Aller (Moreda de Aller, Asturias), se ha proclamado ganador de la cuarta edición del certamen gastronómico Talentos by Abril, cuya final se celebró este viernes en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela.

Con 27 años, Fandiño logró conquistar al jurado con su propuesta "Tradición Asgaya", un plato elaborado con productos con denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas (DOP/IGP). El premio fue entregado por la directora de marketing de Aceites Abril, Elena Pérez Canal, y por el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.

La victoria vuelve así a Asturias en esta cuarta edición del certamen, después de que en años anteriores el galardón recayera en estudiantes de A Coruña y Santiago de Compostela.

Como ganador del concurso, Héctor Fandiño recibirá una beca para cursar el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería en el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Además, durante el próximo año será cocinero residente de Aceites Abril, participando en showcookings, maridajes y diferentes acciones promocionales organizadas por la firma ourensana.

Esta experiencia le permitirá seguir formándose y darse a conocer dentro del sector gastronómico profesional.

Tras recibir el premio, el joven cocinero destacó el ambiente vivido durante la final: "Se trata de una experiencia muy creativa, divertida y con muy buen compañerismo. Nos ayudamos todos en cocina y estoy muy feliz no solo por mí, sino por todos mis compañeros que estábamos en la final", señaló.

Fandiño también agradeció a la organización la oportunidad recibida y celebró poder continuar su formación en Galicia: "Estoy agradecido a Aceites Abril por organizar este certamen. Feliz de ser cocinero residente y de tener un año de formación en la escuela de aquí de Galicia".

El estudiante se convierte además en el segundo alumno del IES Valle de Aller en lograr este premio, siguiendo los pasos de Saúl Torrado, vencedor de la segunda edición con su propuesta de repostería "Mousse de Abril".

Una final muy reñida

La finalista de esta edición fue Garbiñe Martín, de 20 años y estudiante del CIFP Hostelería Ostalaritza LHII Galdakao (País Vasco), con su propuesta "Itsas Begitelle".

La joven explicó que la final estuvo marcada por los nervios, aunque logró sacar adelante su plato: "Han sido muchos nervios, pero con todo mi esfuerzo he conseguido hacer todo lo que quería y me ha salido genial", aseguró.

Su propuesta estaba inspirada en recuerdos familiares de la playa, reinterpretando una ensalada de pasta con dos salsas clásicas como la boloñesa y la carbonara.

Un jurado de referencia

El jurado destacó el alto nivel de los platos presentados, lo que hizo especialmente complicada la decisión final. Según explicó Elena Pérez Canal, ambas propuestas estaban muy igualadas y fue necesario el voto del jurado técnico para desempatar.

El panel estuvo formado por destacadas figuras del mundo gastronómico como el chef Iñaki Bretal, con estrella Michelin en el restaurante O Eirado da Leña; el divulgador gastronómico Alfonso López, creador del blog Recetas de Rechupete; la experta gastronómica Chelo Miñana; la presentadora Beatriz Jerez; y la propia Elena Pérez Canal.

Una plataforma para jóvenes cocineros

En la gran final participaron ocho jóvenes cocineros procedentes de Asturias, Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y País Vasco, todos ellos estudiantes de centros públicos de hostelería.

Los finalistas llegaron a esta fase tras superar las rondas previas del concurso, en las que participaron más de 60 alumnos procedentes de 21 escuelas de hostelería.

Tras cuatro ediciones, Talentos by Abril se consolida como una de las principales plataformas para impulsar el talento joven en la cocina, especialmente entre estudiantes del norte y centro de España. Cada año, el certamen amplía su alcance territorial y atrae a nuevos centros formativos interesados en participar en esta competición culinaria.