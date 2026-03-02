Estos son los mejores restaurantes de Galicia para pedir a domicilio, según los Premios Just Eat

Galicia se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la XI edición de los "Premios Just Eat", celebrados este lunes en Madrid, al lograr seis reconocimientos nacionales que consolidan el peso creciente de la comunidad en la gastronomía vinculada al delivery y al comercio de proximidad.

Los galardones, organizados por la plataforma de reparto a domicilio Just Eat, distinguen cada año a los restaurantes y establecimientos mejor valorados por los usuarios en toda España, teniendo en cuenta la calidad gastronómica, el servicio y la experiencia del cliente.

Entre los premiados gallegos destaca La Cuchara Veggie, en A Coruña, reconocida como Mejor Restaurante Vegetariano de España. También en la ciudad herculina, La Piadina Riminese fue distinguida como Mejor Restaurante Italiano, mientras que Buen Rollo recibió el galardón a Mejor Establecimiento Dulce. El protagonismo coruñés se completó con el reconocimiento a Pikante, elegido Mejor Comercio de España.

La representación gallega se extendió además a otras ciudades. En Santiago de Compostela, Sicilia in Bocca fue premiado como Mejor Restaurante en Redes Sociales, mientras que en Ourense La Estación de Loman obtuvo el galardón a Establecimiento más Sostenible, destacando su compromiso ambiental y su modelo de negocio responsable.

Una gala con protagonismo nacional

En el conjunto estatal, el restaurante madrileño Bar Barroja se alzó con el premio a Mejor Restaurante de España, convirtiéndose en el primer establecimiento de cocina española en conseguir este reconocimiento, además de recibir otros dos galardones en su categoría.

Durante la gala, el director general de Just Eat en España, Íñigo Barea, subrayó el papel de la hostelería como motor económico y social, destacando la capacidad del sector para adaptarse a un contexto cambiante y conectar con el entorno local a través del servicio a domicilio.

La edición de este año puso especialmente el foco en el comercio y la restauración de proximidad, incorporando nuevas categorías destinadas a reconocer proyectos ubicados fuera de las grandes capitales y reforzando el papel del delivery como herramienta para impulsar el tejido económico local.