Pablo, cocinero, sobre cómo hacer albóndigas tiernas: "Añade 40 gramos de pan de molde remojado en leche"

Comensales: 3

La comida es uno de los grandes placeres de la vida. Disfrutar de un plato lleno de sabor, con ingredientes de calidad y una salsa rica en la que mojar un buen pan gallego es una auténtica maravilla. Sin embargo, no todo el mundo es un experto en la cocina, y a muchos nos gustaría desenvolvernos mejor entre fogones.

Aprovechar las recetas que comparten algunos chefs es una buena forma de mejorar. Pablo Suárez, cocinero gallego detrás de @poesiadefogon, publica recetas explicadas paso a paso y con cantidades ajustadas según el número de comensales. Recientemente ha compartido una receta de albóndigas en salsa y, si estás cansado/a de comprarlas en el súper y quieres hacerlas tú, presta atención.

Albóndigas en salsa tiernas y jugosas

La receta que ha compartido Pablo a través de sus redes sociales tiene un pinta estupenda. No nos cabe duda de que, siguiendo el paso a paso que ha mostrado mientras enseñaba el cocinado y cumpliendo con las cantidades expuestas de cada ingrediente, te saldrá un plato perfecto para sorprender a tus invitados.

Las albóndigas en salsa son uno de esos platos que rebosan cocina casera, tiempo y cariño. En esta receta de Pablo partimos de una base clásica, pero con algún que otro truco especial que le da ese toque final que consigue una salsa exquisita.

El primer paso es fundamental para lograr unas albóndigas jugosas y sabrosas. Como bien comenta en el vídeo, "empezamos juntando la carne picada con el huevo, ajo rallado, perejil picado, sal y pimienta al gusto y miga de pan remojada en leche". Este paso garantiza una textura tierna y un sabor equilibrado.

Es importante trabajar la mezcla con las manos hasta conseguir una masa homogénea, para que no queden duras. Una vez les hayas dado la forma redonda, debes pasarlas ligeramente por harina. "Retiramos el exceso y doramos muy bien en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra".

Una vez que las albóndigas ya se hayan dorado, resérvalas. No tires el aceite, ya que lo vamos a aprovechar para hacer el sofrito. Las verduras -zanahoria, puerro, cebolla y ajo- se rehogan hasta que queden bien pochadas durante 10-15 minutos. Después, "toca desglasar con vino tinto y sofreír bien el tomate. Que quede reducido". Otros 10-15 minutos a fuego bajo. Así conseguiremos concentrar sabores y eliminar la acidez.

El toque diferente llega cuando "le damos un hervor al conjunto y trituramos todo con un trozo de chocolate y un puñado de almendras". Este paso aporta profundidad y un punto distinto que sorprende al paladar.

Finalmente, "colamos bien para evitar el grumo. Devolvemos a la olla y reincorporamos las albóndigas". Dejamos que se cocine a fuego suave, permitiendo que todos los sabores se mezclen a la perfección. "Hervimos entre 15-20 minutos a fuego suave con olla tapada y listas para disfrutar", sentencia Pablo.

En este último paso, si fuera necesario, puedes reducir un poco la salsa o, por el contrario, incorporar caldo si esta ha quedado demasiado espesa.