Pablo Suárez, cocinero: "La cocción de las lentejas parte siempre de frío y se añaden lavadas, no remojadas"

En invierno apetece, y mucho, disfrutar de platos de cuchara bien calientes: sopas, caldos, callos, fabada... y, por supuesto, lentejas. Un plato tradicional que admite mil versiones distintas, todas deliciosas. Hay quienes las preparan con patatas, otros sin ellas; algunos optan por una salsa con tomate, y otros prefieren triturar las verduras para un sabor más intenso.

Lo que está claro es que en los días fríos un buen plato de lentejas siempre viene bien. Se trata de un clásico imprescindible en muchas casas gallegas. El cocinero gallego Pablo Suárez ha compartido en su cuenta oficial de Instagram, @poesiadefogon, el paso a paso de una receta de lentejas que, sin duda, tiene una pinta espectacular.

"Un clásico sencillo y reconfortante"

Para Pablo, las lentejas son una receta sin complicaciones. El primer paso es clave, como él mismo explica: "Empezamos cortando las hortalizas para el sofrito. En este caso, cebolla, pimiento y ajo". Estos ingredientes serán la base del sabor, por lo que conviene picarlos finos y cocinarlos con calma.

Una vez en la olla, llega el momento de trabajar el fondo: "Rehogamos 10 minutos en una olla con un buen chorro de aceite, hasta que tomen color". En ese punto, se añade el tomate rallado "y sofreímos unos 10-15 minutos más, a fuego medio".

El sofrito debe hacerse despacio, dejando que el tomate pierda el agua y concentre su sabor. Así, lograrás sorprender a todos los paladares y una textura impecable. "Sofreímos bien, añadimos las especias y le damos un par de vueltas", apunta Suárez.

Con el sofrito listo, se incorpora el líquido. Pablo lo deja claro: "Vertemos el caldo. Podemos utilizar agua si no tenemos a mano". Es importante tener en cuenta lo siguiente: "La cocción de las lentejas parte siempre de frío", para asegurar una cocción correcta de la legumbre y que estas no queden demasiado blandas.

A continuación, llega el turno de las lentejas: "Se añaden lavadas, no hace falta remojarlas". Junto a ellas, el resto de ingredientes principales: el chorizo, la zanahoria y las patatas chascadas.

El último paso es tan sencillo como fundamental: "Salamos al gusto y retiramos la espuma que se formará al calentar el caldo". Conviene añadir unas hijitas de laurel y "hervimos a fuego suave con olla tapada entre 45 minutos y 1 hora".

Cuando las lentejas están tiernas y el caldo bien ligado, solo queda añadir un poco de perejil picado y ¡listo! Podrás sentarte a la mesa en buena compañía y disfrutar de un plato tradicional que nunca falla.

Ingredientes Para 2 personas 200 gramos de lentejas

2 chorizos

1 cebolla

1/2 pimiento verde

1/2 pimiento rojo

1 tomate rallado

1 zanahoria grande

1 patata

1 litro de caldo de pollo o agua

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de cúrcuma

1/4 cucharadita de comino

3 hojas de laurel

Sal y pimienta negra al gusto

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Corta finamente la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo y el ajo Paso 2 Deja rehogar 10 minutos en una olla con un buen chorro de aceite, hasta que tomen color Paso 3 Añade el tomate rallado y sofríe unos 10-15 minutos más a fuego medio Paso 4 Añade las especias. Un par de vueltas con el sofrito y echa el caldo frío Paso 5 La cocción de las lentejas parte siempre de frío. Incorpóralas lavadas, pero no remojadas, junto a la zanahoria, el chorizo y la patata chascada Paso 6 Sal al gusto Paso 7 Retira la espuma que se formará al calentar el caldo Paso 8 Añade unas hojitas de laurel y hierve a fuego bajo con olla tapada, entre 45 minutos y una hora Paso 9 Añade perejil picado cuanto estén listas

Las lentejas son un alimento de bajo aporte graso y rico en proteínas vegetales, aunque presentan una carencia de metionina. Desde el punto de vista vitamínico, destacan especialmente por su contenido en vitaminas del grupo B, como tiamina, niacina, folatos y vitamina B6.

En cuanto a minerales, las lentejas aportan hierro no hemo, además de magnesio, zinc, potasio, fósforo y selenio. Además, presentan bajos niveles de compuestos antinutritivos como filatos, taninos y saponinas.