¿Cuánto cuesta en Galicia el menú degustación de un restaurante con Estrella Michelin en 2025?

Más allá de destacar por sus paisajes verdes y acantilados escarpados, Galicia es una región con una gastronomía muy reconocida y apreciada tanto a nivel nacional como incluso internacional, gracias a la alta calidad y variedad de sus productos, tanto del mar como de la tierra.

Galicia cuenta con un elevado número de bares, tabernas, tascas y restaurantes, entre ellos 19 de gran nivel distinguidos con Estrella Michelin. La guía francesa ha anunciado recientemente dos nuevas incorporaciones, una en Lugo y otra en Ourense.

Restaurantes con Estrella Michelin en Galicia: ¿cuánto cuesta su menú degustación?

Comer en un restaurante con Estrella Michelin es una experiencia que todos deberíamos disfrutar al menos una vez en la vida. Y, a diferencia de lo que muchos piensan, hacerlo no tiene por qué salir por un ojo de la cara, ya que en Galicia existen opciones a partir de 41 euros.

Entonces, ¿cuánto cuesta en Galicia un menú degustación de un restaurante con Estrella Michelin? A continuación te ofrecemos la lista completa, ordenada de menor a mayor precio:

Silabario (Vigo). Menú 'Berbes' por 41 euros

Comedor del restaurante Silabario. Silabario

Silabario, situado en la sede del Real Club Celta de Vigo, en la emblemática rúa do Príncipe, se enorgullece de ofrecer el menú degustación más económico entre los restaurantes con Estrella Michelin en Galicia (e incluso en España).

El menú 'Berbes' tiene un precio de 41 euros por persona e incluye aperitivo, un entrante, un segundo y un postre a elegir. "Es válido de martes a jueves para servicios de almuerzo y cena, y viernes exclusivamente para almuerzos. Festivos, y vísperas de festivo por la noche, no disponible", informa Silabario en su página web.

Nova (Ourense). Menú 'Raíces' por 60 euros

Propuesta gastronómica de Nova Restaurante Nova

La Guía Michelin nos traslada a la ciudad de As Burgas para hablar de un restaurante con Estrella Michelin que destaca por su "cocina de raíces", en la que cada elaboración intenta plasmar una base gastronómica heredada de los mayores.

Nova ofrece tres menús degustación que cambian en función del producto de temporada. El más económico, 'Raíces', tiene un precio de 60 euros que incluye: 3 aperitivos, 2 entradas, 1 pescado, 1 carne, 1 prepostre, 1 postre y petit fours. Le siguen 'Nova' (10 pases y 75 euros) y 'Cima' (13 pases y 100 euros). Todos los menús cuentan con opción de maridaje.

Ceibe (Ourense). Menú 'Xeito' por 60 euros

Platos de Ceibe Ceibe (Instagram)

El entorno marca el ciclo de la cocina de Ceibe, un restaurante ourensano en el que "lo espontáneo está a la orden del día". Trabaja con materia prima de proximidad y de temporada, unida a las bases de su cocina lideradas por la cultura y la tradición.

'Xeito' es su menú degustación más económico. Tiene un precio de 60 euros e incluye: 3 entradas, 1 pescado, 1 carne y 1 postre. El menú se puede adaptar según alergias y restricciones alimentarias; no obstante, no se puede adaptar a veganos ni vegetarianos.

Otro dato importante: el menú 'Xeito' no está disponible las jornadas festivas, del 15 de diciembre al 8 de enero, ni en Semana Santa.

Árbore da Veira (A Coruña). Menú 'Semente' por 65 euros

Vistas desde el Árbore da Veira

La cocina de Árbore da Veira se puede disfrutar tanto a la carta como a través de sus menús degustación. Entre las tres opciones disponibles, 'Semente' es la más económica. Este exquisito menú degustación tiene un precio de 65 euros e incluye: snacks, 5 platos, 2 postres y petit fours. Se puede añadir maridaje por 65 euros (ocho vinos) u 80 euros (doce vinos).

Con unas vistas de ensueño a A Coruña y al océano Atlántico, la cocina de Luis Veira propone un juego de sabores y sensaciones con el producto fresco y de temporada como protagonista. Para una experiencia más completa, sobresalen los menús degustación 'Raíces' (8 platos principales, con un precio de 80 euros) y 'Árbore' (12 platos y 95 euros).

Vértigo (Sober). Menú 'Carta' por 65 euros

Vértigo (Sober, Lugo), 1 estrella.

Nueva Estrella Michelin 2026 en Galicia. Vértigo es un restaurante que diseña su carta y sus menús a partir de los productos que encontramos en las distintas temporadas del año, apoyándose en pequeños productores de la zona. Tiene dos menús degustación: 'Carta', por 65 euros, y 'Vértigo', por 95 euros.

Terra (Fisterra). Menú de temporada por 70 euros

Terra Terra

Terra ofrece la opción de degustar su menú de temporada por 70 euros. En él, Brais Pichel y su equipo plasman "la esencia del momento", guiados por el movimiento de las estaciones. "Escogemos el mejor producto en su mejor época. Una selección que varía según la disponibilidad del mercado", señalan en su página web.

Y advierten: "Este 2025 será el fin de una etapa y el fin del menú degustación en nuestra casa. A partir del 2026 comenzaremos nuestro nuevo camino".

As Garzas (Malpica). Menú 'Menú-Carta Tradicional' por 72 euros

as garzas

El 'Menú-Carta Tradicional' se presenta como una de las opciones más económicas de menú degustación en un restaurante con Estrella Michelin en Galicia. Tal y como detalla As Garzas en su página web, el 'Menú Carta Tradicional' tiene un precio de 72 euros por persona, lo que lo convierte en una opción de regalo perfecta.

Yayo Daporta (Cambados). Menú degustación por 75 euros

Yayo Daporta. Foto: Guía Repsol.

Yayo Daporta abrió sus puertas hace ya dos décadas en un edificio histórico de la céntrica rúa Hospital. Cuenta con una Estrella Michelin desde 2008 y desde 2015 con dos soles Repsol. "Definimos nuestra cocina como cocina gallega actualizada", defienden en su página web.

Yayo Daporta ofrece dos menús degustación. El más económico tiene un precio de 75 euros por persona y está basado en productos de temporada y recetas tradicionales pero adaptadas al estilo de la casa: crujiente de algas y erizo de mar, raya asada a la gallega, fabas de Lourenzá estofadas con cocochas de merluza al pilpil, etc.

Miguel González (Ourense). Menú 'Auria' por 80 euros

Miguel González junto a su mujer y jefa de sala, Laura Novoa

Nueva Estrella Michelin 2026 en Galicia. Miguel González regresa a la famosa guía francesa con un recién estrenado restaurante frente al mercado de Ourense. El menú degustación 'Auria', con un precio de 80 euros, está compuesto de 3 snacks, 1 entrante, pescado, carne, 2 postres y petit fours. Hay propuesta para menú infantil.

Maruja Limón (Vigo). Menú 'Esencia Maruja' por 88 euros

Maruja Limón Restaurante Maruja Limón

Maruja Limón es un restaurante de diseño, con un estilo rústico pero moderno, que sirve menús degustación de platos gallegos emplatados de una forma original. Por un lado, 'Esencia Maruja' tiene un precio de 88 euros e incluye 3 aperitivos, 4 platos salados, 2 postres y snacks dulces. Por otro lado, 'Maruja en Estado Puro' ofrece una versión más completa con 3 aperitivos, 6 platos salados, 3 postres y snacks dulces, y un precio de 130 euros por persona.

Simpar (Santiago de Compostela). Menú 'Simpar' por 110 euros

La croqueta de Áxel Smyth en Simpar.

En el restaurante compostelano Simpar defiende que su cocina "gira en torno a producto de temporada, aplicando las mejores técnicas para cada uno de ellos". Ofrece platos a la carta, así como un menú degustación por 110 euros, con posibilidad de añadir extras.

La composición del menú degustación de Simpar es la siguiente: aperitivos de temporada, croqueta (Premio a la mejor croqueta de Jamón Ibérico de España 2025), pan de Leis y AOVE Centro x Cento Figueiredo, 2 entrantes, 2 principales, 2 postres y pequeña pastelería (homenaje a Ecuador).

A Tafona (Santiago de Compostela). Menú 'Limiar' por 125 euros

Preparación del servicio en A Tafona by Lucía Freitas (Cedida).

En A Tafona definen el menú degustación 'Limiar' como una entrada delicada a su universo. "Cada plato es una pequeña llave que abre los sentidos, cada trazo tiene intención y un búsqueda de lo esencial: sabor, emoción y memoria", detallan en su página web. ¿Su precio? 125 euros por persona.

Casa Marcelo (Santiago de Compostela). Menú 'Rosalía' por 135 euros

Casa Marcelo Casa Marcelo

Casa Marcelo ofrece una innovadora cocina de fusión en un restaurante con iluminación tenue, asientos en barra y cocina a la vista. Su menú degustación 'Rosalía' incluye una selección de platos que enamorará a los amantes de la gastronomía española y japonesa. Precio: 135 euros por persona.

Restaurante Casa Solla (Poio). Menú 'Trasmallo' por 155 euros

Suflé Casa Solla.

Casa Solla es un restaurante de alta cocina ubicado en Poio (Pontevedra), dirigido por el chef Pepe Solla, y es famoso por su cocina gallega tradicional y moderna. El restaurante, que cuenta con una Estrella Michelin desde 1980, ofrece menús degustación y una gran bodega con más de 7.000 botellas.

Su menú degustación más barato, 'Trasmallo', con un precio de 155 euros, reúne lo mejor de la gastronomía gallega, combinando platos de tierra y mar. Sin duda, se trata de una experiencia que va más allá del plato y que solo puede apreciarse viviéndola.

Eirado da Leña (Pontevedra). Menú 'Curricán' por 166 euros

Plato de Eirado da Leña Eirado da Leña

Iñaki Bretral está al frente de Eirado da Leña, el primer establecimiento en ganar una Estrella Michelin en Pontevedra. En su menú degustación 'Curricán' incluye una selección de platos clásicos en función de los productos de temporada disponibles en el mercado por 166 euros.

Culler de Pau (O Grove). Menú 'Ronsel' por 170 euros

Vistas desde le comedor de Culler de Pau Culler de Pau

Cada temporada es única y cada producto efímero, e irrepetible. Así, Culler de Pau trabaja con ingredientes frescos y de alta calidad, que permiten que los sabores dejen una experiencia inolvidable en el paladar, "que evocan recuerdos y que permanecen".

El menú más corto con los platos más clásicos de Culler de Pau es el menú degustación 'Ronsel'. Incluye 5 aperitivos, 4 platos y 2 postres y tiene un precio de 170 euros por persona. "La propuesta responde a las señales que nos va marcando la naturaleza en cada temporada, buscando siempre la frescura", defienden desde el propio local.

Pepe Vieira (Poio). Menú 'A Santa Elección' por 170 euros

restaurante Pepe Vieira en Raxó (Pontevedra) pepevieira.com

Pepe Vieira dispone de tres menús degustación a elegir. El más barato es 'A Santa Elección' con un precio de 170 euros y la opción de incluir el maridaje por 56 euros. En este se incluyen tres entrantes, tres platos y un postre. En segundo lugar, 'O Señor de Andrade', por 200 euros y, en tercer lugar, 'Romasanta', por 255 euros.

Retiro da Costiña (Santa Comba). Menú degustación por 175 euros

Retiro da Costiña (Santa Comba, A Coruña). 2 estrellas.

Con dos Estrellas Michelin, Retiro da Costiña ofrece un único menú degustación que se puede disfrutar en las distintas estancias del restaurante: la trastienda, el comedor y el salón. Este menú presenta elaboraciones equilibradas y aptas para diferentes tipos de paladares, con flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los comensales. Precio: 175 euros por persona.

Asador O'Pazo (Padrón). Menú degustación por 198 euros

Asador O´Pazo en Padrón (Foto: Adrián Baúlde)

Óscar Vidal centra su propuesta gastronómica en una variada carta y un único menú degustación con un precio de 198 euros. Este se presenta como una experiencia gastronómica en la que los sabores gallegos y la calidad de cada producto son sorprendentes.

Chuleta de rubia gallega de Bandeira, chocos de Rianxo y caldo de gallina son algunas de las elaboraciones incluidas en la propuesta del Asador O’Pazo.