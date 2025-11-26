Rafa Centeno logra la primera Estrella Michelin para Lugo: "Es un impulso y una motivación"

Rafa Centeno ha tocado techo, en poco más de un año, con uno de sus proyectos más especiales: El restaurante Vértigo, abierto en Sober (Lugo) en pleno corazón de la Ribeira Sacra, ha obtenido una Estrella Michelin, la primera para la provincia lucense.

Más concretamente, el proyecto del lucense afincado en la ciudad olívica, que también cuenta con un emblemático y distinguido restaurante en Vigo -el Maruja Limón-, abrió sus puertas en la bodega Regina Viarum para ofrecer una experiencia impregnada de la autenticidad del entorno.

El chef ha contado a este medio esta mañana que este nuevo distintivo supone "un impulso muy grande y una motivación". Centeno quiso destacar, en este sentido, que, en Lugo, el equipo es "muy joven" e inició el proyecto "con muchas ganas".

El cocinero aseguró que Vértigo se ubica en un espacio "increíble" y "rodeado de viñedos". En este extremo, "la otra pata" de la iniciativa gastronómica es el vino, recordó el chef. "El vino en la Ribeira Sacra tiene un potencial increíble. Hablamos de una tierra que destaca especialmente por esto", explicó.

Sobre la gastronomía en sí, Centeno puntualizó que Vértigo presenta una propuesta "de territorio" y "de producto". "Intentamos llevar a nuestra mesa todo el producto gallego, ser embajadores de la zona. Nos gusta decir que en el plato los comensales se van a comer Lugo y la Ribeira Sacra", afirmó el chef. "Lugo es una tierra en la que se come muy bien. Tenemos cantábrico, interior... es mágica. Encuentras mucha inspiración", concluyó.

El chef lucense aporta dos de los 19 restaurantes con Estrella Michelin en Galicia para 2026. Así se anunció en la Gala Estrella Michelin celebrada este pasado martes en el espacio Shorlin Andalucía, en Málaga, y que contó con más de 700 invitados.