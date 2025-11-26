Estos son los 19 Bib Gourmand 2026 de Galicia, las futuras estrellas Michelin: la lista completa

La Guía Michelin anunció ayer martes, 25 de noviembre, la lista completa de los nuevos restaurantes Bib Gourmand en Galicia. Para este 2026, nuestra región suma dos nuevos locales reconocidos en esta categoría.

Estos 19 Bib Gourmand en Galicia destacan por su excelente relación calidad-precio, y muchos de ellos aspiran a convertirse algún día en restaurantes con Estrella Michelin. Tras sumar dos nuevos este año (Con Culler y Trasmallo) y perder los de O Balado (Boqueixón), A Xanela Gastronómica (Ponteareas) y Casa Barqueiro (Negreira), así queda la lista completa de locales premiados:

Estos son los 19 Bib Gourmand 2026 de Galicia

A Horta d'Obradoiro (Santiago de Compostela)

Plato de A Horta d'Obradoiro A Horta d'Obradoiro

Este restaurante destaca por su propuesta culinaria y la historia que lo rodea. Ocupa una vivienda del siglo XVII que antaño alojó a los músicos de la catedral compostelana. El interior cuenta con una barra construida con madera de antiguas bateas, notas cromáticas, una sala luminosa y un jardín-huerto increíble.

La cocina, de mercado y orientada al producto, se ejecuta con solvencia y se presenta con una sensibilidad que enamora a todos los comensales. Su oferta se basa en raciones deliciosas para compartir, segundos platos, sobremesa y opciones de vinos.

A Taberna do Trasno (Cambados)

Plato de A Taberna do Trasno A Taberna do Trasno

En el corazón de Cambados se encuentra un restaurante en el interior de una antigua casa de piedra, combinando su historia con su interior actual. Su chef apuesta por una cocina de producto mezclada con la tradición y guiños modernos, reflejada en una carta variada donde hay espacio para mariscos, platos a la brasa y propuestas más creativas.

Para quienes buscan una experiencia completa, ofrece cuatro menús: tres de ellos a partir de 10 personas, por 40, 45 y 50 euros, y un cuarto para dos personas por 60 euros cada uno. Entre sus imprescindibles destaca el pulpo a la brasa con matices picantes y una excelente lubina salvaje preparada para compartir.

A Viaxe (Santiago de Compostela)

A Viaxe A Viaxe

En una tranquila plazuela cercana al centro de Santiago de Compostela se encuentra un restaurante, tipo bistró, dirigido por Tomás Rubio, quien construye una cocina con raíces peruanas enriquecida por la influencia de sus viajes y por el uso creativo de pescados menos habituales de la lonja.

Cada propuesta refleja un recorrido por diferentes culturas, plasmado en dos menús degustación: 7 Destinos por 42 euros sin bebida incluida y 9 Destinos por 52 euros persona.

Abastos 2.0 - Mesas (Santiago de Compostela)

Abastos 2.0 - Mesas Guía Michelin

Junto al Mercado de Abastos se encuentra un local ideal para quienes buscan buena cocina sin gastar de más. El ambiente es desenfadado y actual, con la cocina parcialmente a la vista y una clara apuesta por la transparencia en el origen de cada producto.

Su propuesta gira en torno a una carta que cambia a diario según lo que ofrezca el propio mercado. Basan su cocina en la tradición gallega y en el excelente pescado y marisco de la zona.

Anaco (Santiago de Compostela)

Anaco Guía Michelin

A un paso del Museo do Pobo Galego se encuentra este acogedor restaurante de paredes de piedra, donde el chef Víctor Lobejón desarrolla su primer proyecto personal. Su propuesta se centra en una cocina actual que pone en valor el mejor producto gallego de temporada.

La carta es corta e ideal para compartir, siempre explicada personalmente por el chef. Es recomendable reservar y dejarse llevar por su recomendación de vinos. Ofrecen un menú degustación, amesaposta, para disfrutar con el buen sabor.

Asador Gonzaba (Santiago de Compostela)

Foto: (Asador Gonzaba)

Si te gusta la carne a la parrilla, no puedes perderte este asador de aire clásico donde destaca la calidad de sus carnes, visibles desde la entrada en su cámara de maduración. Ofrecen ternera, vaca y buey gallego, además de un cordero churro especialmente sabroso y pescados a la brasa según disponibilidad.

La carta mantiene un enfoque tradicional y se complementa con una bodega de más de 500 vinos. Suelen organizar jornadas gastronómicas, por lo que si eres un verdadero amante de las buenas carnes, no te pierdas sus novedades.

Café de Altamira (Santiago de Compostela)

Café de Altamira Guía Michelin

Con el lema "o sabor do mercado", este acogedor local combina una estética entre rústica y vintage con una cocina tradicional reinterpretada.

Su propuesta destaca por resaltar los sabores gallegos, ya sea a través de la carta o mediante dos menús degustación: Ameas, entre 6 y 45 personas por 38 euros cada uno, y Altamira, para las mismas personas por 49 euros. Situado junto al Mercado de Abastos, garantiza producto fresco y de calidad.

Casa Marco (Vigo)

Casa Marco Guía Michelin

En Vigo, Casa Marco ofrece una cocina tradicional elaborada con un toque cuidado y moderno. Destacan sus carnes, incluyendo lechado IGP Castilla y León, así como arroces, pescados frescos y especialidades de la casa.

Los postres, como la tarta de quesos al horno, ponen un cierre irresistible a la experiencia culinaria, todo ello en un espacio elegante donde se puede observar el trabajo del chef. Ofrecen el menú "Casa Marco" con un precio de 50 euros por persona.

Con culler (Santiago de Compostela)

Con Culler Guía Michelin

Nueva incorporación gallega a los Bib Gourmand por su estupenda relación calidad-precio. Es un restaurante de ambiente joven y estilo minimalista, con cocina abierta a la vista y una gran mesa central.

Al frente, Estefanía Colmeiro y Uxío Fernández ofrecen una propuesta fresca y actual que se inspira en la cocina gallega y los productos de temporada, con platos delicados y llenos de sabor. La carta es pequeña y se completa con dos menús: 4 culleres por 20 euros, y 10 culleres por 50 euros.

El de Alberto (A Coruña)

Restaurante El de Alberto El de Alberto (Facebook)

El de Alberto se define como un restaurante de cocina gallega "con mucho mundo". Calidad, trabajo y pasión son los tres pilares que sostienen este consolidado establecimiento situado en la rúa Comandante Fontanes.

Además de los platos de carta como el rabo de toro o los filipinos rellenos con crema de orujo, El de Alberto ofrece a sus clientes platos de temporada con los que viajar por las diferentes estaciones del año.

Enxebre (Vigo)

Enxebre, en Vigo Enxebre

Puro, auténtico y genuino: así es Enxebre, un restaurante vigués. Su carta, de tinte actual y con productos de temporada, sorprende con tapas como el donut de cocido y la empanada de berberechos. No nos podemos olvidar de los menús degustación Xenuíno (35 euros) y Xeitoso (50 euros).

Mar de Esteiro (Santiago de Compostela)

Mar de Esteiro

Para amantes de la cocina tradicional, Mar de Esteiro es un acierto seguro. La gran especialidad de la casa es el bogavante con arroz, aunque también merecen una mención especial la ensalada tibia y el entrecot a la parrilla.

Con una materia prima de primer nivel, este restaurante Bib Gourmand destaca por su ubicación: se localiza en una imponente casa rehabilitada que está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

Morrofino (Vigo)

Morrofino Guía Michelin

Morrofino ofrece platos para compartir, así como varios menú degustación muy completos: Picoteo (29,95 euros), Morrofino (34,95 euros), Morrofino + (42,50 euros) y Menú Celebración (49,95 euros).

Este restaurante-taberna, que no para de ganar adeptos, se presenta con una estética sencilla y urbana, y una cocina abierta tras la barra. "¿Que proponen? Elaboraciones actuales, técnicas, divertidas... con detalles creativos y detalles de street food", afirma la Guía Michelin.

Pacífico (Ourense)

Platos de Pacífico Guía Michelin

Viajamos hasta la ciudad de Ourense para hablar de Pacífico, un restaurante cuya oferta gira en torno a un único menú degustación "de tinte actual" que cambia aproximadamente cada dos meses, basado en productos de proximidad y temporada, así como otro tipo brunch reservado para los fines de semana.

Entre las propuestas más destacadas sobresale su Soasado de lubina con puré de zanahoria en escabeche, refrito de ajo y frutos secos.

Pementa Rosa (Carballo)

Pementa Rosa Guía Michelin

Carballo alberga otro de los restaurantes Bib Gourmand de la Guía Michelin: Pementa Rosa. Este establecimiento se destaca por su magnífico producto gallego de temporada y la inspiradora Costa da Morte. Bonito del Norte, arroz de rape y berberecho, y filloa rellena de arroz con leche y helado de pasas al ron son algunos de sus platos estrella.

Taberna 5 Mares (A Coruña)

Salón Taberna 5 Mares Taberna 5 Mares

Buena cocina, privilegiadas vistas y una exquisita atención. La Taberna 5 Mares, que ocupa la antigua cafetería anexa al restaurante Árbore da Veira, lo tiene todo para disfrutar de una experiencia para el recuerdo. Ofrece una cocina actual y sabrosa, con un asequible menú degustación por 35 euros.

En la carta, por otra parte, encontramos aperitivos y platos para todos los bolsillos, destacando las aceitunas esféricas; las vieiras del Pacífico con sopa de mantequilla y miso, cacahuetes y codium, y rabo estofado con crema de boniato y zanahorias baby.

Terreo Cocina Casual (A Coruña)

Quique Vázquez y Ana Señarís, en Terreo Picado

Sin movernos de A Coruña, Terreo Cocina Casual es un local de línea moderna que siempre sorprende con un interesante juego con los crudos, así como un completo apartado de arroces. Quique Vázquez está tras los fogones y su pareja, Ana Señarís, está pendiente de todo en la sala.

Trasmallo (Pontevedra)

Trasmallo Guía Michelin

Trasmallo es uno de los dos nuevos restaurantes Bib Gourmand 2026 en Galicia. El local, ubicado en una atractiva callejuela peatonal del casco histórico de Pontevedra, presenta una barra a la entrada, un acogedor comedor y, ya en el piso superior, un salón privado para pequeños eventos.

La cocina se destaca por el producto de calidad, con toques actuales internacionales. Merecen una mención especial las croquetas de la casa, el pescado del día y, de postre, su cremosa tarta de queso al horno, con mermelada de fruta de temporada.

Villa de Oro (Camariñas)

Restaurante Villa de Oro Guía Michelin

Villa de Oro cierra la lista de restaurantes Bib Gourmand 2026 en A Coruña. El establecimiento, ubicado en la Costa da Morte, en concreto en Camariñas, presenta una estética moderna, al tiempo que ofrece una carta de tinte tradicional y regional especializada en mariscos y pescados.

"Si estás por la zona de la Costa da Morte y buscas un buen sitio para comer puedes ir reservando mesa en Villa de Oro, un restaurante de tercera generación que lleva a gala el haber cumplido sus bodas de oro. El plato estrella de la casa es el arroz con bogavante", afirma la Guía Michelin.