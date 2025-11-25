Galicia estrena dos nuevas Estrellas Michelin con Miguel González y Vértigo

Galicia suma dos Estrellas Michelin a su constelación de restaurantes premiados. Se trata de Miguel González, en Ourense, y Vértigo, en Sober (Lugo).

Este reconocimiento supone la recuperación de la Estrella para Miguel González, que la perdió el año pasado al cerrar de manera temporal por traslado (antes se encontraba en O Pereiro de Aguiar). Ahora vuelve por la puerta grande regresando a la lista de Michelin.

Por su parte, el de Vértigo es el primer sello de este tipo que obtiene el restaurante y que, además, supone también una primera vez para la provincia de Lugo.

El resto de restaurantes gallegos con Estrella Michelin, un total de 17, mantienen su sello. A Coruña es la que suma más restaurantes en la lista, con un total de 8. Le sigue Pontevedra con 7, Ourense con 3 y, ahora sí, Lugo con un establecimiento. Aquí tienes el listado completo de restaurantes gallegos con Estrella Michelin.

Entre ellos, suman dos estrellas los gallegos Culler de Pau, en O Grove; Pepe Vieira, en Raxó-Poio y Retiro da Costiña, en Santa Comba. Al listado, que casi roza la veintena, se incorporan ahora Miguel González y Vértigo tras la gala celebrada en el espacio malagueño de SOHRLIN Andalucía en la gran noche de la gastronomía española.

Restaurante Miguel González

Ubicado ahora frente al mercado de Ourense, el restaurante de Miguel González se define como "un jardín de sabores" en la que predomina una cocina "de recuerdos, de sensaciones y de técnica".

Partiendo de productos "de la huerta, la lonja y la ganadería", Miguel González apuesta por un estilo en el que improvisar y en el que cada día busca crear platos diferentes.

Estos días, en el restaurante se encuentran de vacaciones, pero el próximo 1 de diciembre volverán a abrir con una Estrella Michelin bajo el brazo y "cargados de sorpresas".

Restaurante Vértigo

En el corazón de la Ribeira Sacra, el restaurante Vértigo de Rafa Centeno —que ya sabe lo que es tener una Estrella Michelin gracias al Maruja Limón de Vigo— ha logrado un hito: obtener por primera vez este reconocimiento en la provincia de Lugo.

En agosto del 2024 el restaurante abría sus puertas en la bodega Regina Viarum. Algo más de un año después, la propuesta de Centeno se apoya en su tierra natal para ofrecer una experiencia gastronómica "marcada por la autenticidad del entorno, la honestidad del producto y el contacto mas directo con el productor".

Ahora, Vértigo es, además, el primer restaurante de bodega de Galicia que recibe este reconocimiento internacional.

La gala Michelin

Así, la gastronomía gallega sigue siendo reconocida por la prestigiosa Guía Michelin, que este martes anunció sus nuevas estrellas en una gala celebrada en Málaga. Aquí también se presentó la Guía Michelin España & Andorra 2026, en una edición especial conmemorando su 125 aniversario de su nacimiento en Francia.

Precisamente, la gala arrancó con un vídeo que repasó más de un siglo de historia, de viajes y de degustaciones "celebrando a chefs de todos los lugares" y su dedicación y pasión por la cocina.

Estos han sido los elegidos por los inspectores e inspectoras que, durante meses, acuden de manera completamente anónima a los restaurantes para decidir finalmente quién ostenta, o no, una Estrella Michelin.

Durante la gala se puso el foco en la sostenibilidad y la importancia del producto, en una cocina española reconocida a nivel internacional. Coincidiendo con el Día contra la violencia machista, el 25N, no faltaron unas palabras de condena a esta violencia contra las mujeres y en recuerdo a las víctimas, personificadas en el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados.

La ceremonia contó con Jesús Vázquez como presentador, mientras que desde la alfombra roja Masi Rodríguez fue la encargada de conducir el evento con entrevistas a algunos de los asistentes.

Tras la entrega de las Estrellas, los asistentes acuden a una cena coordinada por Bardal (Ronda), de la mano de Benito Gómez, y Skina (Marbella), presidido por Mario Cachinero y Marcos Granda.

Un total de ocho chefs con restaurantes en Andalucía cocinarán en ella. Se trata de José Carlos García (José Carlos García, Málaga), Emiliano Schobert (Blossom, Málaga), Dani Carnero (Kaleja, Málaga), Diego Gallegos (Sollo, Fuengirola), Mauricio Giovanini (Messina, Marbella), Manuel de Bedoya y Alberto Igeño (Nintai, Marbella) y David Olivas (BACK, Marbella) .