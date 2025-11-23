La bodega gallega Paco & Lola celebra su 20 aniversario con un evento multitudinario

El Pabellón de Xil, en Meaño (Pontevedra), acogió este sábado la jornada de convivencia organizada por la cooperativa Paco & Lola con motivo de su vigésimo aniversario. El evento reunió a más de un millar de asistentes entre familias socias, personal de la bodega, representantes de otras cooperativas y autoridades locales y autonómicas, ocupando por completo el recinto con largas hileras de mesas y un ambiente de encuentro muy participado.

La programación comenzó a primera hora de la tarde con dos intervenciones abiertas al público. La primera, a cargo de Higinio Mougán, gerente de AGACA, abordó el papel de las cooperativas gallegas como motor de desarrollo y cohesión territorial. La segunda, impartida por la agencia Tío Phil, se centró en los retos de comunicación a los que se enfrentan las cooperativas que operan en mercados globales, especialmente en sectores como el del vino, donde la diferenciación de marca resulta clave .

Entre los asistentes institucionales figuraban la conselleira do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, representantes de la Deputación de Pontevedra, alcaldes y alcaldesas de la comarca y miembros de otras cooperativas del Val do Salnés. Tras esta apertura, el presidente de Paco & Lola, Carlos Carrión, inauguró oficialmente el almuerzo colectivo, que se extendió por el pabellón y constituyó el núcleo social del encuentro.

Parte de los responsables de Paco & Lola, en el escenario

La mejor bodega de vino blanco del año

El aniversario llega en un año de especial visibilidad para la bodega, tras haber recibido el reconocimiento White Wine Producer Trophy 2025 del International Wine & Spirit Competition (IWSC), que la distingue como mejor productora de vino blanco del año. A este galardón se sumó recientemente el Premio Alimentos de España 2025 al mejor vino blanco por el Paco & Lola Prime 2021, dos menciones que estuvieron presentes de forma transversal en las conversaciones y en el tono general del encuentro, aunque sin protagonizar de manera formal el acto principal .

Uno de los elementos señalados durante la celebración fue la reciente acción de la cooperativa en su campaña de aniversario, en la que sustituyó temporalmente los característicos lunares de su imagen gráfica por retratos de sus familias socias. La iniciativa, de carácter simbólico, buscaba resaltar el peso de las personas que integran el proyecto cooperativo, una idea que también estuvo presente en el ambiente del evento y en los discursos institucionales .

El encuentro se prolongó durante toda la tarde, con un tono distendido y marcado por los reencuentros entre socios, la participación de varias generaciones de familias viticultoras y un sentimiento de continuidad tras dos décadas de recorrido. Más allá de la componente celebratoria, la jornada dejó la impresión de ser un punto de reafirmación interna para la cooperativa, que encara su tercera década de actividad con una base social amplia y un notable grado de cohesión.