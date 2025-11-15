Un gallego alucina con la duda gastronómica de una amiga:"¿Las zamburiñas se cortan con el tenedor?"

La gastronomía gallega es una cocina rica y variada que destaca por la excelencia de la materia prima, incluyendo pescados, ternera, pimientos de Padrón, quesos como el Tetilla y mariscos.

A la gastronomía gallega se le conoce también como dieta Atlántica, cuyos protagonistas son los productos del mar, como las zamburiñas, un manjar que no todos saben cómo degustar correctamente.

"¿La cortas con el tenedor?"

El contenido gastronómico gana cada vez más popularidad, aunque a veces incluso los propios creadores se ven en apuros, sin saber muy bien cómo disfrutar un plato sin liarla.

Hace apenas unos días, Emma (@emmammartin16) vivió uno de esos momentos que jamás olvidará: le preguntó a su acompañante gallego cómo se comían las zamburiñas. "¿Con tenedor?", preguntó con total seriedad.

Su acompañante, fuera de cámara, se quedó boquiabierto. "Con la mano, ¡joder! ¿Cómo que la cortas con el tenedor?", respondió incrédulo, mientras que la joven estallaba a reír.

"Se come de una. Con el tenedor, con el cuchillo... No me mates, menos mal que estoy aquí", añadió él. "Si llegas a grabar un vídeo para TikTok cortando una zamburiña, sales en los telediarios", advirtió a Emma.

Tras el incidente con la zamburiña, el siguiente plato fueron calamares, lo que dio lugar a otro divertido debate: ¿con limón o sin limón? Finalmente, el chico decidió añadir unas gotitas para realzar el sabor del producto.

Con casi 500.000 visualizaciones, el vídeo de Emma ha dado la vuelta a TikTok. Muchos usuarios se sorprendieron con su pregunta, mientras que otros reconocieron haberse encontrado en la misma situación: "Yo las quito con el tenedor y soy gallega", admitía una usuaria.

¿Zamburiña o volandeira? Cómo diferenciarlas

Algunos también aprovecharon la publicación para puntualizar que, en realidad, no se trataba de zamburiñas, sino de volandeiras, un producto muy similar pero con una característica distintiva que las diferencia.

Las zamburiñas y las volandeiras pertenecen a la misma familia de las vieiras, pero no son de la misma especie.

Las zamburiñas tienen un tamaño pequeño y su concha es oscura. Sin embargo, el elemento más llamativo es su "oreja", es decir, la parte superior de la concha, que solo suele aparecer en un lado, mientras que su otra "oreja" es casi inexistente.

En el caso de las volandeiras, su concha es de un color mucho más claro y cuentan con sus dos "orejas" en la parte superior de la concha. Además, en su interior la concha muestra un color más claro que el de la zamburiña.