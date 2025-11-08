Bodegas Martín Códax, Premio da Cultura Galega 2025 por su apoyo a la música en Galicia

La Xunta de Galicia ha otorgado a Bodegas Martín Códax el Premio da Cultura Galega 2025 en la categoría de Música, en reconocimiento a su compromiso con la creación artística y su apoyo continuado al tejido musical gallego.

El jurado destacó el papel de la bodega como agente dinamizador de la cultura en Galicia, especialmente por su implicación con la música a través de iniciativas ya consolidadas como Os Xoves de Códax, los Premios Martín Códax da Música o el Outono Códax Festival. Estos proyectos, impulsados desde una empresa privada, demuestran —según la Xunta— que el compromiso con la cultura también puede nacer desde el ámbito empresarial.

“Recibir este premio es un honor inmenso. La música forma parte del alma de nuestro proyecto y de nuestra manera de entender Galicia. Creemos en la cultura como una herramienta que une, inspira y construye comunidad”, expresaron desde la bodega, que quiso dedicar el reconocimiento a las personas y artistas que hacen posible que la música gallega siga creciendo dentro y fuera de Galicia.

Fundada en 1985 en Cambados e inspirada en el trovador que le da nombre, Bodegas Martín Códax ha hecho de la creación cultural una parte esencial de su identidad, convencida de que el vino, como la música, tiene la capacidad de emocionar y conectar a las personas.

En esta edición, la bodega comparte el reconocimiento con entidades emblemáticas como Editorial Galaxia, la Bienal de Pontevedra y el Museo do Pobo Galego. Con este galardón, Martín Códax reafirma su apuesta por la música gallega como expresión de identidad, creatividad y orgullo compartido.