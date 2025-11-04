Paga más de 100 euros en un restaurante con ganadería propia de Galicia y no da crédito: "Un crimen"

En el territorio gallego hay restaurantes que conquistan a los comensales y se rinden a las elaboraciones basadas en productos frescos y autóctonos de gran calidad. Pablo Cabezali, conocido por sus vídeos en los que visita diferentes establecimientos, ha ido a uno en Teo, comarca de Santiago de Compostela, al que ha llamado "el restaurante de los contrastes".

El restaurante es el Asador O Carmelo, situado en el municipio de Teo (A Coruña). Situado a poco más de 10 minutos de la capital gallega, este establecimiento elabora platos con ingredientes frescos y de primera calidad, y su especialidad son las carnes a la brasa. A Pablo Cabezali le ha gustado mucho, aunque hubo un detalle que calificó como "crimen".

"¡Restaurante gallego con ganadería propia y precio insólito!"

Así comienza su descripción del vídeo el popular creador de contenido gastronómico. @cenandoconpablo se dedica a visitar diferentes restaurantes de toda España para dar su opinión de cada plato y si, bajo su criterio, merece la pena la experiencia.

Esta vez Pablo se desplazó hasta Galicia para conocer Asador O Carmelo, un asador con ganadería propia que promete ofrecer productos de calidad a precios más que razonables. En general, el creador de contenido opina que es "una experiencia gastronómica única".

Sin embargo, lo primero que vemos en el vídeo es una queja. "Atención a este crimen. Odio que me saquen la carne en un plato caliente que haga este ruido", exclama mientras muestra el chuletón en una fuente de pizarra chispeante.

El chuletón, de vaca y con un precio de 57 euros/kg, le deja sentimientos encontrados. Por un lado se queja de la temperatura del plato y del tipo de cuchillo, pero en cuanto lo prueba, cambia el tono: "Ha sido probar la carne y he dicho: 'Ostras, qué maravilla'. Está tierna y con mucho sabor. La grasita que buena, ¡eh!".

Además, ha afirmado que está mucho mejor que otras carnes que ha comido por precios mucho más elevados.

Finalmente resume su impresión del primer plato con una frase peculiar: "A este restaurante le voy a llamar el restaurante de los contrastes. Cosas que te sacan de quicio y cosas que cuentan como vicio".

El menú continúa con más platos. Prueba los champiñones en salsa (14 euros) y comenta con sinceridad: "A mí la salsa me sabe como a agua que han soltado los champiñones". En cambio, el queso de Arzúa con anchoas (15 euros) lo conquista por completo: "Cómo combina esto. Yo personalmente lo repetía".

También degustó los chipirones a la plancha (15 euros), sobre los que afirma: "Tienen sabor, buena textura, calentitos... Mola con la cebolla. Me gusta la combinación". Para el postre, se decantó por una tarta semifría de piña, que fue cortesía de la casa. "A más la pruebo, más me gusta, va seduciendo", dice convencido.

El ticket final ascendió a 104,50 euros, incluyendo pan (1,30 euros) y agua (2,20 euros). Su conclusión general fue clara y equilibrada: "La carne a 57 euros/kg excelente, el queso con anchoas muy rico y los chipirones para compartir diría que bien", sentencia en su vídeo.