Alejandro Oliveira (27), cocinero en Madrid: "La mejor tortilla de España lleva huevos de Galicia"

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, símbolo de identidad cultural y sencillez. Tal es su popularidad que se celebran varios concursos para descubrir cuál es la mejor tortilla del país, como el que tiene lugar durante el evento Alicante Gastronómica.

En su última edición, el certamen XVI Campeonato Nacional Trofeo Tescoma ha coronado a La Falda de Chamberí, en Madrid, como el local con la mejor tortilla del país. Y hay un detalle que entusiasmará a los gallegos: está elaborada con huevos procedentes de Galicia y su autor se crió en A Coruña.

La mejor tortilla de España se cocina al estilo Betanzos

La mejor tortilla de España se sirve en Madrid. El cocinero Alejandro Oliveira ha sido el autor de la mejor tortilla de patatas de España 2025, que basa su secreto en elaborar una "tortilla normal, de patata, con la patata mona lisa, 12 huevos y unas 3 yemas", y eso sí, "sin cebolla".

En una conversación telefónica con este medio, Alejandro confiesa que "este año fuimos con todo", pero "nunca te esperas ganar". A este joven venezolano de 27 años, que vivió parte de su infancia en A Coruña, le costó asimilar la noticia: "No me lo creí hasta el día siguiente".

Para ello, Alejandro y su equipo realizaron todo tipo de pruebas, probando entre 12 y 15 variedades de patata y distintos tipos de huevo. No obstante, "al final nos quedamos con lo que siempre usamos", explica.

Así se prepara la mejor tortilla de patatas de España

El secreto de la mejor tortilla de patatas de España está en la calidad de los ingredientes y en la técnica, "que llevamos muchos años perfeccionando".

"La patata debe cortarse muy finita, con mandolina, y freírse con freidora. Después hay que mezclarla con el huevo lo más caliente posible y cuajarla a unos 180 grados para que quede homogénea y jugosa por dentro", explica Alejandro.

Preguntado la ausencia de cebolla, el cocinero de La Falda de Chamberí responde con rotundidad: "Es al estilo Betanzos; es la tortilla que siempre he comido de niño y hemos querido mantener esa línea, pero a mí me gustan las dos realmente".

Y añade: "Nuestra tortilla, al ser tan jugosa, no necesita más ingredientes. La cebolla me gusta, pero para una tortilla que esté un poquito más hecha, más cuajada".

La selección de ingredientes de calidad es clave a la hora de elaborar la tortilla de patatas, de lo contrario "no habría un buen resultado". Alejandro utiliza patata mona lisa y huevos de gallina de Mos, una raza autóctona gallega que estuvo a punto de desaparecer. "Cada productor puede tener un máximo de 100 gallinas ponedoras; es un producto muy selectivo".

La Falda de Chamberí también se apoya en huevos camperos de la marca Coren para elaborar la mejor tortilla de España.

Desde su victoria en el concurso organizado en el marco del evento Alicante Gastronómica, Alejandro y su equipo han notado un aumento en la afluencia de comensales. "Viene gente de todos lados, pero sobre todo de Madrid".