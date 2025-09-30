Un joven andaluz prueba el pulpo a la gallega vegano y se sorprende por su sabor: "Me ha gustado mucho"

El pulpo es un producto muy popular en Galicia, especialmente apreciado en el plato de pulpo á feira, donde se cuece y se condimenta con aceite de oliva virgen extra, sal gorda y pimentón.

El pulpo tiene un sabor excepcional y textura tierna, además de aportar numerosos beneficios nutricionales. Es rico en proteínas de alta calidad y bajo en grasas, y contiene vitaminas como la B12 y B6, así como minerales como el calcio.

Un joven andaluz prueba el pulpo vegano y este es su veredicto

En Galicia, el pulpo, y en particular el plato pulpo á feira, es un emblema de la gastronomía local. Su frescura y la técnica artesanal lo han convertido en un símbolo cultural y gastronómico de la región, aunque no apto para dietas vegetarianas o veganas.

Cada vez hay más personas vegetarianas o veganas, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y el movimiento se consolida por motivos éticos y medioambientales. Por ello, las marcas apuestan por crear productos que imitan la textura y el sabor de alimentos tradicionales como el pulpo.

En un vídeo publicado en redes sociales, el creador de contenido @erwarmi comparte su experiencia al probar por primera vez un pulpo a la gallega 100% vegano. El producto, de la marca Revo Foods, está elaborado con micoproteína e impreso en 3D.

"Illo, illo, estoy flipando: pulpo vegano, acompañadme a probarlo", dice al principio del vídeo. El joven andaluz prepara el plato tratando de seguir la receta tradicional, aunque con la pequeña diferencia de que el producto principal, el pulpo, es vegano.

"La textura es bastante chiclosa y porosa, pero luce guay", dice @erwarmi, antes de añadir que es "un invento del diablo".

El creador de contenido indica que, en líneas generales, la textura "está bastante conseguida", a pesar de que "el sabor no es demasiado fuerte", quizás por no haber seguido bien las instrucciones. "Había que hacerlo en la plancha o al horno", confiesa.

Como valoración final, @erwarmi apunta que el producto tiene cierto regusto a pulpo y que "en conjunto la full experience da el pegazo". "Me ha gustado mucho, recomendado", concluye.