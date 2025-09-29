Galicia se prepara para la campaña de la castaña: "Los incendios del verano afectarán a la recogida"

Si algo caracteriza la temporada de otoño en Galicia, eso son las castañas y los magostos, que llenan de fiesta y de reuniones los meses de octubre y noviembre en torno a este jugoso fruto. A nivel autóctono tenemos a la Castanea Sativa, que está protegida por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Castaña de Galicia.

La gallega pertenece a la variedad europea por excelencia, reconocida por su sabor dulce, su textura harinosa y su aroma característico. Frente a ella, en Galicia también se cultivan híbridos, más resistentes a enfermedades como la tinta y de mayor tamaño, aunque con un gusto menos apreciado. "La sativa es la que demanda Europa, la que tiene mejor comportamiento y la que mantiene el prestigio de la castaña gallega", subraya Jesús Quintá, presidente de la IGP.

A falta de unas semanas para que comience oficialmente la campaña de recogida de este producto gastronómico tan querido por los gallegos, Quintá señala cómo la situación de los incendios vivida este verano en zonas de la provincia de Ourense se reflejará en la cantidad de producción de este año.

"La recogida de la castaña autóctona de Galicia empieza sobre el 15 de octubre dependiendo de la zona. Hay variedades híbridas que ya están dando castaña, y que pueden verse en los supermercados, la gallega aún no" Jesús Quintá, presidente de la IGP Castaña de Galicia

"Es la certeza que tenemos en estos momentos. Los incendios afectaron a muchísimos castaños en zonas como Vilardevós, A Gudiña, A Mezquita y O Barco de Valdeorras, pese a ser un árbol que aguanta muy bien el fuego, este año el calor extremo y la intensidad de los incendios causaron daños importantes", explica Jesús.

Sin embargo, el profesional de la castaña autóctona comenta que en otras zonas de la comunidad, como las provincias de Lugo y Pontevedra y zonas del norte de Ourense, los castaños han florecido muy bien y los erizos se encuentran casi listos para su recogida: "A ver si llueve un poco más y tenemos una cosecha normal, al menos en esas zonas".

Incertidumbre sobre la calidad de este año

En total cuenta Jesús que desde IGP esperan alcanzar este año la cifra de los 10 millones de kilos de castañas recolectadas, algo que no podrán confirmar hasta que arranque la recogida.

En cuanto a la calidad, Jesús dice que, por ahora, no saben cómo van a afectar las altas temperaturas del verano y la humedad a la colecta. "Probablemente haya hongo, que es el principal problema en los últimos años, y el habitual del bicho, pero eso no lo sabremos hasta que empiece la recogida", dice.

Una vez se determine su calidad, el siguiente paso será marcar su precio. "La castaña no tiene un precio uniforme, también depende de la oferta y de la demanda, pero en su mayor parte de la variedad y de su calidad", concluye el Jesús, apuntando que este puede variar desde un euro a tres euros el kilo.