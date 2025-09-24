La mejor tortilla de España podría estar de nuevo en Galicia: Betanzos y Ferrol competirán por llevarse el título

La tortilla de patatas es mucho más que una receta sencilla humilde de huevos y patatas (a veces, también cebolla): es un emblema de la gastronomía española. Lo que comenzó como una receta de subsistencia evolucionó hasta convertirse en un pilar de la cocina española.

El refrán dice que "cada maestrillo tiene su librillo", y lo mismo ocurre con la receta de la tortilla de patatas: hay quien la prefiere bien cuajada, quien la disfruta más cremosa, e incluso al estilo Betanzos, para algunos casi líquida.

La mejor tortilla de patatas de España podría ser gallega

Para todos aquellos que quieran disfrutar de la mejor tortilla de patatas de España, Alicante Gastronómica celebrará un concurso el domingo 5 de octubre, en horario de 10:30 a 13:30 horas, con representación gallega de Betanzos y Ferrol.

Galicia quiere volver a alzarse con el título de mejor tortilla de España. El restaurante O Cabo, en A Coruña, se proclamó el ganador de la última edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas - Trofeo Tescoma, y ahora Betanzos y Ferrol buscarán llevar nuevamente el galardón a casa.

Organizado en el marco del IV Congreso de la Tortilla de Patatas, la XXII edición contará con la participación de cocineros de Galicia, Burgos, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana, que tendrán una hora para preparar en directo sus tortillas y someterlas al criterio del jurado.

Los finalistas gallegos de esta XVIII edición son:

Alberto García Ponte: Mesón O Pote (Betanzos)

Pedro Miño: Adega Lastras (Betanzos)

Samuel Curbeira: Ankha (Ferrol)

Esteban Rey: Zahara (Ferrol)

El domingo 5 de octubre, a las 10:30 horas, se iniciará el concurso y el fallo y entrega de premios se realizará en torno a las 13:30 horas.

En esta ocasión, el jurado estará compuesto por José Gómez 'Joselito', Paco Torreblanca, Kiko Moya (L'Escaleta), Carmen Ruscalleda (Moments Mandarin Oriental), Fran Martínez (Maralba), y Quique Dacosta (Quique Dacosta).

También valorarán aspectos como el color, el sabor y la textura los dos Campeones de España de Tortilla: José Manuel Crespo (El Manjar), historia viva de la tortilla de patatas, y Senén González (Sagartoki y La Cocina de Senén), y los periodistas Pepa Fernández y Paz Álvarez.

Por otra parte, el lunes 6 de octubre por la mañana, se celebrará el 'III Campeonato Internacional de Tortilla de Patatas con...', en el que cocineros de distintas comunidades autónomas lucharán por llevarse el galardón.