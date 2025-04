No es tarta de Santiago: el postre saludable y rico en omega 3 para sorprender en la sobremesa

La alimentación es clave para disponer de una buena salud y que nuestro organismo esté en perfectas condiciones. Si no quieres que tus analíticas presenten valores alterados, es esencial que prestes atención a tu menú semanal y tengas muy en cuenta los alimentos que vas a ingerir. Por lo general, solemos creer que los postres presentan muchos azúcares o que tienden a engordar, pero esto no ocurre con todos. Te presentamos una receta rápida de un postre proteico súper sano y una fuente excelente de omega-3.

"Siempre hay sitio para el postre", o al menos eso decimos todos. Más tarde nos damos cuenta de que hemos comido demasiado, nos sentimos mal y lamentamos haber sido avariciosos. La clave está en prestar atención a los ingredientes con los que preparamos un postre, sus propiedades y en los beneficios que estos pueden generar. El postre del que te vamos a hablar a continuación es súper saludable y proteico: bizcocho de zanahoria y nueces.

Postre proteico rico en fibra y omega 3

El bizcocho de zanahoria y nueces es un postre riquísimo que encanta a todo aquel que lo prueba, pues su sabor es súper refrescante y no podrás parar de comerlo. No obstante, si por algo destaca este postre, no es solo por su excelente sabor, sino por ofrecer múltiples beneficios para la salud. A fin de cuentas, sus ingredientes principales, zanahorias y nueces, presentan aportes nutricionales esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, por eso es una opción estupenda para ofrecer a tus invitados después de una rica comilona.

Las zanahorias son una buena fuente de vitaminas y minerales, además de ser ricas en betacarotenos, mejorando la salud ocular y fortaleciendo tu sistema inmunológico. Además, contienen una buena cantidad de hidratos de carbono, por lo que aportan la energía óptima que necesitas para el resto del día. Si bien lo más destacable de esta hortaliza es su contenido en vitamina A. Por todo ello, es un alimento muy saciante y que ayuda a tu digestión, un básico esencial para añadir en tu menú.

Por su parte, las nueces son un fruto seco muy energético y con un alto porcentaje de grasa. Además es fuente de hierro, zinc, potasio, selenio, fósforo y magnesio. También tiene un gran aporte de vitaminas B1, B3 (niacina) y especialmente folatos y vitamina B6, contribuyendo a la formación de glóbulos rojos. Por si fuera poco, son fuente de fibra y de omega 3. Así, su aporte de fibra ayuda a mejorar la digestión, mientras que el omega 3 es de vital importancia para la salud cardiovascular y cerebral.

La receta del mejor bizcocho casero de zanahoria y nueces

Si tras lo que te hemos comentado te ves con ganas de preparar tu propio bizcocho de zanahoria y nueces, pero no sabes ni por dónde empezar, no te preocupes. Te presentamos una receta sencilla hecha con pocos ingredientes, muy fácil de seguir y con la que no tendrás ningún problema durante su preparación.

Ingredientes para 8 personas

220 gramos de zanahorias

120 gramos de aceite de girasol

3 huevos medianos

250 gramos de azúcar moreno

160 gramos de harina (puedes optar por harina de trigo integral para aportar más fibra y nutrientes)

2 cucharadas de levadura en polvo

1 cucharada de jengibre molido

60 gramos de nueces

Para la decoración: ½ clara de huevo, 100 gramos de azúcar glas, 1 cucharadita de zumo de limón y nueces al gusto

El paso a paso