El restaurante de carretera de la N-VI preferido de los camioneros: cerca de Galicia y famoso por el cocido maragato

Hay experiencias gastronómicas que van más allá del plato, si bien para disfrutar de una apetitosa no hace falta reservar mesa en un restaurante Estrella Michelin. Los camioneros conocen mejor que nadie los mejores sitios para descansar y comer. Y lo mejor de todo es que no guardan este secreto; lo comparten abiertamente en la guía El camionero recomienda.

Wtransnet elabora esta práctica guía en la que se encuentran recopilados más de 200 establecimientos seleccionados por los trabajadores que se dedican al sector del transporte. Si ves a un grupo de camiones aparcados a las puertas de un bar o restaurante de carretera, solo puede significar una cosa: ahí se come bien.

El restaurante de la N-VI preferido de los camioneros

Uno de los restaurantes preferidos de los camioneros Restaurante Delfín

La ruta N-VI, hoy N-6, parte del kilómetro 0 de la Puerta del Sol de Madrid y tiene su destino en la Torre de Hércules de A Coruña. Transcurre por más de 600 kilómetros, 8 provincias y 70 municipios, entre los que se encuentra Astorga. Este mágico rincón de León alberga varios monumentos de interés, como el Palacio de Gaudí y el museo romano La Ergástula, y uno de los restaurantes preferidos de los camioneros.

El restaurante Delfín es un viejo conocido entre los trabajadores del sector del transporte. Está situado a 1,5 kilómetros de la monumental ciudad de Astorga, ofreciendo un espacio culinario único, con dos distintivos salones: uno dedicado a un comedor a la carta y otro perfectamente equipado para celebraciones, como bodas y comidas de empresas. Adicionalmente, cuenta con una zona de bar y una tienda de alimentación.

No es sorprendente que el restaurante Delfín sea una parada frecuente para los camioneros, pues su carta refleja la gastronomía local, destacando el cocido maragato. Este plato es tradicional de la comarca de Maragatería, en León, y es el único cocido que se come al revés, comenzando por la carne y terminando por la sopa.

Salón-comedor del restaurante Delfín Restaurante Delfín

Entre las especialidades de este emblemático restaurante de carretera de la N-VI, resaltan el sabroso bacalao al ajo arriero y las carnes de ternera, así como el churrasco y los chuletones, sin olvidar la selección de exquisitos postres caseros y los excelentes vinos que reposan en su bodega.

"Excelente cocina y buena ubicación aunque circules por la autovía es cómoda la salida e incorporación de nuevo para continuar viaje", dice una de las reseñas en Google. En líneas generales, los clientes valoran la buena atención y calidad de la comida: "Comimos menú, fuimos 6 y cada uno pidió una cosa y todos los platos, abundantes y bien hechos. El menú y la carta, muy variados".

Además de su excelente servicio y su exquisita cocina, otro aspecto a destacar del restaurante Delfín es su amplio horario. Abre sus puertas de lunes a viernes de 06:00 a 00:00 horas y los fines de semana de 07:30 a 00:00 horas. Sin duda, una opción perfecta si viajas a Galicia y no quieres desviarte mucho de la carretera o autovía. Cuenta, además, con un hostal, de estilo sencillo y funcional, pero con todas las comodidades.