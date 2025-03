La mejor tiradora de cerveza de Galicia es la hostelera Sonia Falcón de Cambados (Pontevedra)

Este lunes se ha conocido la identidad del mejor tirador de cañas de Galicia:Sonia Falcón, de la cervecería y sala de conciertos Krazzy Kray de Cambados (Pontevedra).

Tras una dura competición celebrada este mañana en el Fórum Gastronómico de Expocoruña se ha erigido con la ansiada victoria del Beer Master XI Campeonato de Galicia de Tiraje de Cerveza Estrella Galicia.

Xavier Álvarez, del restaurante Simpar de Santiago de Compostela, ha sido el subcampeón de este campeonato que "cambia vidas" como anunciaron los presentadores del evento antes de comenzar a los hosteleros participantes.

Sonia Falcón, de la cervecería Krazzy Krey de Cambados (Pontevedra), es la mejor tiradora de cerveza de Galicia este 2025, imponiéndose en una reñida final con cinco participantes. Su jefe y mejor amigo ha sido su maestro. A la hostelera la apuntaron por sorpresa hace dos semanas… pic.twitter.com/M5JlZLcMHn — Quincemil (@quincemil15000) March 24, 2025

Los otros tres finalistas de entre los 20 aspirantes han sido: Nicolas Kenneth Couston de Twin Fin en A Coruña, Francisco José García de Parrillada Caminito de Lugo y Fernando Daniel Ribas da Costa de Auriga en Ourense.

Estrella Galicia reunió a dos decenas de hosteleros aspirantes de toda Galicia en este evento con un alto nivel de destreza en el servicio de cerveza desde grifo y desde botella.

Además, los concursantes se encontraron con una dificultad añadida a última hora dado que las copas que han tenido que utilizar en los tirajes no han sido las habituales, sino la nueva copa Belsiana presentada por Hijos de Rivera en el evento en exclusiva aprovechando esta cita.

Participantes del campeonato de tiraje. Quincemil

"¿Os acordáis de cuando tomasteis vuestra primera caña?", se preguntó a los participantes antes de salir a tirar sus cañas, además de que previamente se proyectaron videos sobre la familia de cerveceros independientes que constituye Estrella Galicia y sus recetas únicas.

Carlos Ávila ha sido la figura principal del jurado y ejerce como responsable de cultura de cerveza de Hijos de Rivera. Estuvo acompañado para las evaluaciones de César Nine, responsable de sala de grandes restaurantes, Ramiro Fernández, sumiller de Casa Marcelo y la ganadora del campeonato del año pasado, la jovencísima Maite Carreira de 18 años. En el jurado también estaba presenta Rebeca Munín, directora de la revista gastronómica y cultural Pincha de A Coruña.

Todos ellos han tenido que determinar quién merecía ser el campeón y subcampeón de esta cumbre de expertos cerveceros en la que se premia al primer clasificado con 500 euros, al segundo con 250 y los tres accésits se llevan 125 euros cada uno.

Presentación de la copa Belsiana y tiempo limitado para el tiraje

Expocoruña acoge estos días el Galicia Fórum Gastronómico. Este lunes, una de las citas es con el Beer Master XI Campeonato de Galicia de Tiraje de Cerveza Estrella Galicia. Los primeros participantes ya se han puesto a prueba con el tiraje de caña. Hijos de Rivera ha elegido… pic.twitter.com/IRXVYAZVr0 — Quincemil (@quincemil15000) March 24, 2025

Sobre la copa Belsiana, desde Hijos de Rivera han destacado que responde al interés del cliente de disfrutar la cerveza en una copa de vino, es decir, han creado un formato a medio camino entre vaso cervecero y copa de vino.

Se trata de una copa diseñada para resaltar el proceso de la cerveza con un cierre para retener aromas, "pero espacio para olfatearlos". Asimismo, entre las recomendaciones para el tiraje una de las principales fue no llenar de espuma la copa hasta el límite o no generar espuma a medida que se llena la copa.

Cada participante ha tenido un margen de un minuto y medio en la primera ronda para tirar sus cañas. En la gran final, los cinco seleccionados han tenido que responder preguntas teóricas sobre Estrella Galicia y posteriormente tiraje y un servicio en mesa al jurado en un tiempo máximo de dos minutos y medio.

En hostelería desde los 16 años y triunfo "por sorpresa"

Sonia Falcón recibiendo el premio como ganadora. Quincemil

La triunfadora del certamen, Sonia Falcón, se ha mostrado "muy contenta y sorprendida" tras hacerse con la victoria y erigirse como la mejor tiradora de cerveza gallega este año.

Reconoció que participó impulsada por su jefe, que es a su vez su mejor amigo y maestro porque tiene en su haber los títulos de mejor tirador de cerveza de Galicia y de España.

Falcón lleva en hostelería desde los 16 años, pero estuvo ocho alejada del sector, al que volvió hace un año. "Hace dos semanas me anotaron casi sin yo quererlo y practicamos en el bar los días que podíamos", explicó a los medios.

Sobre las claves para tirar una buena caña, apuntó la importancia de que el grifo esté bien ajustado, la inclinación correcta de la copa y "hacer bien la crema". "En la final estaba como un flan y llevo así desde el momento en que me explicaron en qué consistía el concurso, normalmente en el bar no sirves la botella al cliente, lo único que haces es ponerla", apuntó.

La hostelera también desconocía que en el concurso le preguntarían teoría sobre la cerveza y de hecho la primera pregunta que le formularon la falló, algo que no influyó en el resultado final del certamen.

"Soy bastante negativa y no esperaba escuchar mi nombre como ganadora, me imaginaba entre los cinco últimos, estoy que no me lo creo hasta que llegue a mi casa", concluyó nerviosa y alegre a partes iguales y con la intención de celebrarlo con cañas, ya que las mejor servidas de Galicia este 2025 saldrán de sus manos.