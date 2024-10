Galicia celebra el día internacional del pan: ¿por qué está tan rico el gallego?

Si hay un alimento que no puede faltar en todas las casas y mesas de España es el pan. En cualquiera de sus variantes, es muy raro que a alguien no le guste y aporta gran versatilidad a la hora de preparar platos o de acompañarlos (además de tener un gran sabor). Hoy, 16 de octubre, se celebra el día internacional del pan, que sigue haciendo las delicias de todos sus amantes.

En Galicia se hace uno de los mejores panes de España. En muchos puntos de la península se pueden ver carteles anunciando la venta de "pan de Galicia", conocido en todos los rincones y caracterizado por sus ingredientes de calidad que le aportan una corteza dura, a la par que una miga esponjosa.

Desde hace varios años, existe el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP) Pan Gallego, demandado por muchos panaderos que estaban cansados de ver cómo fuera de Galicia se vende otro tipo de producto bajo esta denominación. Sin embargo, no todo el pan hecho en nuestro territorio puede presumir de esta distinción, ya que para lograrla se deben cumplir una serie de características.

Según el reglamento recogido en el Diario Oficial de Galicia (DOG), este pan debe tener una corteza dura y crujiente, miga esponjosa y un alveolado abundante e irregular. La elaboración debe ser artesanal, con harina de trigo blando (un 25% como mínimo debe ser de trigos cultivados en Galicia) y se debe utilizar masa madre, así como una gran cantidad de agua para una fermentación y cocción de larga duración.

Tipos de pan

Según la orden publicada, las piezas de pan bajo la IGP podrán tener cualquiera de estas formas: barra, bollo, rosca u hogaza. El pan deberá distinguirse por tener un sabor intenso a trigo con un punto ligeramente ácido y será muy aromático. Todas estas características deben ser supervisadas por una serie de procesos de control y certificación, aprobados por la Consellería do Medio Rural.

"Un buen pan lo que tiene que tener son ingredientes de buena calidad", explica la directora de la Cátedra do Pan e do Cereal de la Universidade de Santiago (USC), María Ángeles Romero, que añade: "si se pueden utilizar molinos de piedra, muchísimo mejor porque no va a venir la harina tan finita ni tan blanquita, sino que va a ser una harina con una molienda más gruesa y eso desde el punto de vista nutricional es muchísimo mejor". El molino de piedra, sin embargo, no es un requisito indispensable como sí lo es respetar la procedencia de la harina y la cantidad de agua.

Panaderías con IPG Pan Gallego

