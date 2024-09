Estas son las mejores calles de Galicia para ir de tapas

La "cultura del tapeo" está ampliamente extendida por Galicia y es una magnífica forma de conocer la cocina típica tradicional de un sitio. Las tapas pueden ser elaboraciones sencillas, como una tortilla y unas patatas bravas, o preparaciones más complejas, como mariscos o guisos en miniatura.

El tapeo no se suele realizar un único sitio, ya que la idea es probar diferentes tapas de varios establecimientos hosteleros a la hora del aperitivo, aunque también puede disfrutarse en cualquier momento del día o de la noche.

"Ir de tapas" o "hacer una ruta de tapas" es una tradición en Galicia y en este artículo de Quincemil te vamos a desvelar la mejor calle para disfrutar de propuestas típicas de la cocina gallega, como el pulpo á feira, el queso de Tetilla, el churrasco, el raxo con patatas, los callos y los pimientos del Padrón.

Para localizar la mejor calle de toda Galicia para tomar unos pinchos con la familia o los amigos nos tenemos que desplazar hasta A Coruña; concretamente hasta la calle Barrera, entre la calle Bailén y la Estrecha de San Andrés, según la prestigiosa revista Tapas Magazine.

En relación calidad-precio, la tasca A Troula, conocida popularmente como el Cocodrilo, es de lo mejor de la calle Barrera. También merece la pena una parada en Picaben, en el mesón Barrera, en el Solano 17 y en O Tarabelo, todo un clásico en la ciudad que lleva sirviendo cuncas de vinos desde hace más de 80 años.

Otro punto de referencia para los coruñeses es la calle Galera, con propuestas para todos los gustos y bolsillos, como la taberna A Carballeira, el Vita K Galera 12, el mesón As Cavas y Casa da Vella. En la calle Olmos está el café Victoria, ideal para tomar unos pinchos rápidos en barra sin gastar mucho.

Lugo y sus calles para "tomar os viños"

Plato de pulpo á feira Shutterstock Illa de Arousa

El centro de Lugo, en el interior de las Murallas, es el sitio más frecuentado por locales y turistas para vivir una experiencia gastronómica lucense de lujo. Concretamente, en las calles Nova y de Cruz y Miño, y en la praza do Campo es posible encontrar pulpo á feira, empanada, marisco...

Ave César sirve el mejor arroz negro, mientras que los callos de A Fábrica son deliciosos. El Riba es parada obligatoria para los amantes del vermú y para los amantes del vino está 101 vinos, con una gran variedad de tapas con cada consumición, además de raciones y tablas, con los mejores embutidos.

¿La mejor zona de Ourense para ir de tapas?

Os Viños es el epicentro de la cultura de tapas en Ourense. La tradición dice que por cada pincho, un bar diferente, y la hoja de ruta de cualquier persona que esté de visita por la conocida como ciudad de As Burgas debería incluir una parada por las calles del casco histórico, en locales como Bar Orellas, O Eironciño y la Taberna do Meigallo.

En la calle San Miguel está Pingallo, el Asador de Roa y Casa Toñita, mientras que en la calle Viriato son míticos el bar Fuentefrío y el restaurante A Cariña do Pulpo. Por otra parte, en la calle Lepanto encontrarás pinchos de inspiración vasca, como O Barallete, A Saia da Carolina y Las Tapidas de Marian.

Pontevedra y Vigo para disfrutar de la cocina gallega

Las Rías Baixas son el destino estrella en Galicia y los turistas que visitan la zona aprovechan para conocer también la cocina gallega. En Pontevedra encontramos multitud de bares para tomar un pincho de tortilla en la calle Figueroa, aunque las plazas de la Herrería y de la Leña también son buenos sitios para ir con amigos o en familia.

En lo que respecta a Vigo, la oferta gastronómica se concentra en la calle Pescadería, conocida popularmente como la calle de las Ostras, si bien es cierto que con el paso del tiempo se ha convertido en un reclamo más para turistas, especialmente los que llegan en grandes transatlánticos.

Pero quedarse con una única calle es complicado, por lo que también merece la pena acercarse a la plaza da Pedra y tomar una caña con un pincho en el clásico Mosquito o continuar caminando hasta Joaquín Yáñez y recargar energías en Lume da Carozo y Vaiche Boa.

Santiago de Compostela y la rúa do Franco

Diferentes carteles de bares en Santiago de Compostela.

La rúa do Franco esconde un bar, taberna o restaurante ne cada puerta. Pinchos, montaditos, tostas, cazuelas... Las opciones son variadas y las especialidades varían en cada logal. Papatorio, A Taberna do Bispo, Gato Negro, Petiscos do Cardeal, O Boteco y Mesón 42 son algunos de los locales más apetecibles, aunque también merece la pena pasear por las calles del casco histórico y hacer parada en La Tita, Caña Hueca, La Cueva, O Piorno y Marta San Jaime.

¿Y Ferrol?

La rúa Pardo Baixo es una de las calles más populares de la ciudad de Ferrol para tapear. Se extiende a lo largo de más de 700 metros y en ella, se ubican numerosas propuestas hosteleras para tomar un pincho. El restaurante Zahara o el Café da Vaca son aciertos seguros, al igual que Cervecería Pardo y Casalexo.