O Camiño do Inglés cierra en Ferrol tras 16 años: "Muy pronto te contaré hacia dónde nos llevará el próximo paso"
El restaurante ferrolano con dos Soletes Repsol bajará la persiana a finales de este mes, tal y como ha anunciado en una publicación compartida en redes sociales, donde deja entrever un futuro proyecto.
El restaurante O Camiño do Inglés baja la persiana en Ferrol tras 16 años de actividad. Así lo han anunciado a través de una publicación en redes sociales, en la que da a entender que habrá proyectos nuevos. Y es que, tal y como figura en el texto de redes, ya nos avanza que muy pronto contarán "hacia dónde nos llevará el próximo paso".
"Después de 16 años, O Camiño do Inglés cerrará al final de este mes. Te invito a acompañarnos en estos últimos días, y muy pronto te contaré hacia dónde nos llevará el próximo paso". Este es el texto íntegro de la despedida de este restaurante con dos Soletes Repsol, una referencia no solo en Ferrolterra sino en toda Galicia.
La publicación deja entrever que el chef Daniel López ya tiene entre manos un nuevo proyecto que pronto podría dar a conocer. Mientras, O Camiño do Inglés permanecerá abierto durante lo que resta de mes de abril para animar los paladares de ferrolanos y visitantes.