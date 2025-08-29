Pagan más de 140 € en un restaurante de la Guía Michelin en Ferrol y no dan crédito: "No había probado algo así"

Son muchos los que suben vídeos a redes sociales probando restaurantes, algunos más o menos conocidos, o de mayor o menor prestigio. En este sentido, dos creadores de contenido gastronómico han visitado un restaurante de Ferrol que este 2025 repite como local recomendado por la Guía Michelin, mención que conservan desde 2022.

Se trata del restaurante BaceLo, establecimiento visitado por Pablo Cabezali (Cenando con Pablo) y Alfonso Ortega (Cocituber). Ambos han probado varios platos del local y dado su opinión de cada uno de ellos, y hoy en Quincemil te contamos cuál ha sido.

"Un sitio muy chulo"

"Nos hemos venido a comer a un restaurante que ha ganado el concurso a mejor restaurante de tapas de toda Galicia", dice Cocituber mientras enseña el cartel que así lo certifica, sin dejar de mostrar, también, el cartel de 'recomendado por la Guía Michelin' que ostenta el restaurante BaceLo.

Ambos críticos gastronómicos probaron una gran cantidad de platos, así como tres postres, con el fin de dar una opinión con criterio sobre el establecimiento, del que comentan que "en general está muy bien".

El primer plato que han pedido es un pani puri relleno de queso parmesano con sardina ahumada sopleteada (3,50 euros). En líneas generales, ambos comensales han resultado bastante satisfechos con el resultado, afirmando que "¡qué bueno está!" y "qué de queso".

Para abrir el apetito estuvo bien, pero el segundo turno fue para el salpicón de lubina con huevas de lumpo (18 euros). Este plato, en cambio, no les agradó demasiado. Pablo señaló que "tiene el gusto al vinagre, pero me faltan la cebollita y el pimiento", mientras que Cocituber opina que "está rico, pero no es espectacular".

Como tercera opción, optaron por un saam de pollo asado con chimichurri, hierbas aromáticas y mayonesa de ají amarillo (12 euros). En este caso, el gran sorprendido fue Cocituber, pues afirma que a él no suele gustarle este tipo de platos. No obstante, BaceLo ha sido la excepción: "Picantito ahí... está buenísimo", confirma. "El pollo sabe que te cagas", dice un rotundo Pablo.

El cuarto plato escogido fue el wok de arroz crocante con burrata, pesto, emulsión de yema y kimchi (15 euros). "Es muy diferente" opina Pablo. "Muy fresquito", dice el compañero. "A mí me agrada, es muy original. No había probado algo así nunca" finaliza Pablo Cabezali sobre este plato que ha sorprendido a ambos muy gratamente.

Todavía quedan tres platos más antes de los postres. Por un lado, pidieron un gofre de patata, cochinita pibil, cebolla encurtida y salsa de yogur (17 euros), foie a la plancha con manzana y champiñón (18 euros) y brioche de steak tartar de solomillo de vaca gallega (17 euros).

En líneas generales, de las dos primeras propuestas comentan que están muy bien, y comen todo lo que está en el plato hasta no dejar nada. No así con el brioche, del que Cocituber dice sin rodeos que "no me parece la hostia".

Respecto a los postres, los creadores de contenido se decantaron por tres: La Vie en Rose (7 euros), Mousse de San Simón (7 euros) y Helado con palomitas (7 euros). En general, elogian todos ellos, aunque de las palomitas del helado opinan que es lo peor porque "parece que llevan tiempo hechas".

Todo ello les ha salido por 143,80 euros. Nada mal de precio si tenemos en cuenta la cantidad de platos y postres que han probado, así como la bebida que no mostraron y el pan. El propio restaurante se define como "cocina tradicional actualizada pensada para compartir" y se encuentra en Rúa Dolores.