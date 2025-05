Las pastelerías de Ferrol se hacen virales: "Crecemos porque nos reinventamos en redes"

Reinventarse o morir. Ese es el lema que están adoptando las pastelerías ferrolanas, subiéndose al tren de las tendencias en redes sociales, quienes marcan la nueva era de la repostería.

"Probando las mejores 'crumbl cookies' de.." o "Probando el chocolate más viral de Internet: chocolate de Dubai..." son algunos ejemplos de frases que inician los miles de vídeos de food tasting que circulan por redes sociales para revolucionar así mismo las pastelerías de toda la vida y dar un paso más allá a la pastelería creativa o a darle una vuelta de tuerca a los clásicos de toda la vida.

La nueva era de la pastelería: la pastelería creativa

"Aquella pastelería que te llama la atención. Si ves un hojaldre o una tarta de queso, pero le aportas un color distinto, o un sabor diferente y pones tu toque personal a algo que es sencillo, lo modernizas". Así es cómo define la pastelería creativa Lorena Ameneiro, la dueña de la pastelería de degustación Biquiños Doces, establecimiento que plasma esta definición desde el minuto uno de su apertura en 2021.

Lorena se dio cuenta de que este sería el futuro de la repostería ya con sus icónicas galletas de mantequilla, que reciben el mismo nombre de su negocio. "Yo llevo haciendo esas galletas 20 años y pensé, ¿Cómo es posible que a esta galleta añadiéndole un relleno diferente y unas pepitas de chocolate sea otra cosa completamente distinta? Sigue siendo una galleta normal pero rellenarlas u hornearlas de otra manera da resultado" ,contempla.

Ese sería el principio de una transformación constante en cada creación, desde hacer milhojas de color rosa a ofrecer todo producto viral de las redes sociales. "Las tendencias es lo que vende, tú compras todo lo que ves por Tik Tok, Instagram... y tienes que seguir a donde la gente te está llevando", añade.

Las famosas Crumbl cookies, New York rolls, las Crookies -fusión de croissant y cookie- han venido para quedarse y es que las tendencias, no tienen por qué ser caducas en el sector de la pastelería. Donde sí se notan más las tendencias efímeras es en el mundo de las tartas, una de las especialidades de Biquiños Doces, y es que aquí las opciones son infinitas.

Las burn away cake despertaron furor en esta pastelería ferrolana, una tarta en la que tienes que quemar la parte superior para descubrir un mensaje oculto, también los pasteles en cajita de hamburguesa o las famosas tartas con los signos del zodíaco que tanto se ven en aplicaciones como Pinterest.

"Ahora estamos haciendo muchas tartas que tienen una corona y en cuanto la quitas, soplas y es purpurina", cuenta Lorena, reconociendo que en cuanto a tartas personalizadas se refiere, han hecho prácticamente de todo: "Desde una de un útero para una ginecóloga que se iba de Ferrol hasta pasteles falsos de boda para hacer el acto de cortarlos y que se lo queden los novios de recuerdo".

"Tienes que hacerte viral con todas esas cosas que llaman la atención, las pastelerías crecemos porque nos reinventamos con las redes" Lorena Ameneiro, responsable de Biquiños Doces

En Biquiños Doces ya se están preparando para el verano desde su nuevo local en Esteiro, al que se mudaron el pasado enero para lanzarse también a lo salado con sus desayunos y brunch. La temporada estival es siempre un reto para las pastelerías, ya que algunos de los dulces no aguantan tan bien las altas temperaturas y la gente pasa sus días en la playa, pero con esta mentalidad de renovación constante, desde Biquiños ya tienen claro que se colarán en el verano de los ferrolanos y ferrolanas con sus take away para llevar a la playa.

"Cuatro piezas en cajas individuales donde meteremos bebida, un salado, un bol de frutas y uno de nuestros dulces” y es que, como dice Lorena Ameneiro: "Tienes que hacerte viral con todas esas cosas que llaman la atención, las pastelerías crecemos porque nos reinventamos con las redes".

Reinventando la tradición: cruasanes XL y hasta en forma de ramo

Pese a movernos en un mundo de tendencias e innovación constante, hay clásicos que siempre estarán en nuestras vidas, y uno de ellos son los cruasanes. Esto lo saben bien en Confitería de París, con el cruasán más famoso de todo Ferrol desde hace más de seis décadas.

César Varela tomó las riendas del negocio familiar hace cuatro años y, aunque no ha cambiado la receta que les ha catapultado como uno de los mejores cruasanes de la ciudad, ha revolucionado el negocio que empezó su abuelo de la mano de las redes sociales.

"Nunca ha cambiado la receta, si tú buscas en Internet cómo se hace un cruasán, nosotros no seguimos esos pasos, tenemos nuestro propio método y a la gente le gusta", explica César, que señala que "en base a los cruasanes intentamos innovar con diferentes cosas, seguimos lo que está en tendencia y a partir de ahí vamos inventando".

Esponjoso por dentro y no tan crujiente como el cruasán hojaldrado, esa es la diferencia del cruasán de París y ahora, en cientos de versiones diferentes: cruasanes gigantes o un ramo de ellos dorados fueron sus últimas creaciones virales para el Día del Padre y Día de la Madre, respectivamente.

Más de sesenta cruasanes XL de uno y dos kilos fueron los que vendieron desde Confitería de París, triunfando con miles de visualizaciones en redes y hasta apariciones en televisión. "Una vez al mes tenemos algo nuevo, a la gente le encanta eso, que haya novedades y venir a probarlas", cuenta César, quien siempre interactúa con sus seguidores para coger nuevas ideas que pueda integrar en la Confitería.

"El Día de la Madre, cuando sacamos el ramo de cruasanes, hubo un cliente que nos dijo que hiciésemos algo con oro, de ahí que sacásemos el ramo de cruasanes dorados", explica el joven pastelero, una interacción con el público que les ayuda a ellos para inspirarse, pero que también crea comunidad y fideliza clientes.

Alguno de sus vídeos supera las doscientas mil visualizaciones, siempre uniendo la exposición del producto con vídeos de humor, pero ¿Las visualizaciones se traducen en ventas? Desde Confitería París responden que en el día a día se nota de manera progresiva y poquito a poco, pero en fechas especiales resulta clave.

"Irá todo ligado a que el comercio vaya mejor, cuantos más comercios haya, mejor para las pastelerías. Si Ferrol sigue creciendo, le irá bien a todos los que abran" César Varela, responsable de la Confitería de París

"Nosotros empezamos con las ideas muy claras de no parar nunca en redes, de subir contenido aunque no funcionara y, a base de subir, llega un momento en que funciona", explica Varela, anunciando que antes de verano lanzarán algo nuevo, atreviéndose quizás con el chocolate que está revolucionando internet: el chocolate Dubai.

César reconoce que sus padres, quienes llevaban antes el negocio, son de la vieja escuela y "no son muy fans" de las innovaciones, pero que acaban sorprendidos con los resultados e incluso se atreven a salir como actores para los vídeos de Tik Tok e Instagram. Porque, como dice el lema de la confitería -"Reinventando la tradición"-, de eso se trata: de saber adaptarse sin perder la esencia de una de las pastelerías más ligadas a la ciudad desde hace más de 60 años.

Tanto Biquiños Doces como Confitería de París han sabido adecuarse a los tiempos en un mundo en el que cada vez más lo digitalizado se traslada al mundo real y no al revés pero, aunque sea fundamental ir de la mano con las tendencias, como dice César Varela: "Irá todo ligado a que el comercio vaya mejor, cuantos más comercios haya, mejor para las pastelerías. Si Ferrol sigue creciendo, le irá bien a todos los que abran".