Vuelve el tardeo más canalla a O'Culto para animar las tardes de sábado en A Coruña

Este sábado, vuelve el tardeo a O'Culto. Con grandes éxitos de los años 90 y 2000 para los más nostálgicos que quieran volver a disfrutar de la música esa época. Se trata de las sesiones Sin Vergüenza en el local de Panaderas, 26. Estas sesiones centradas en no tener que esperar a la madrugada para disfrutar de una buena fiesta.

Se trata de la inauguración de la tercera temporada de Sin Vergüenza, una propuesta que ya se ha instaurado con fuerza en el ocio coruñés. Cada sábado, a partir de las 18:00 horas, O’Culto volverá a convertirse en punto de encuentro para quienes crecieron con las canciones que hoy siguen sabiendo de memoria. Una propuesta que combina música, ambiente festivo y una personalidad descarada, con la nostalgia como punto de partida, pero con la diversión más vigente que nunca.

Volver a aquellos años

Sin Vergüenza se enfoca en la última generación antes de las redes sociales, los smartphones y de poder consumir cualquier producto audiovisual en cualquier momento con un click. Esos niños y jóvenes que tenían que rebobinar las cintas de casette con un boli, los primeros CDs con hasta 20 canciones, en vez de comprar un solo single y que comenzaron a salir en las discotecas de los 90 y 2000 que mezclaban diferentes estilos de música.

Tal y como explican desde O'Culto en nota de prensa, este público reconoce una canción con escuchar sus primeros segundos y sigue encontrando cualquier excusa para reunirse con amigos y disfrutar de la música y bailar.

Pero la propuesta va más allá de recordar una época. Su esencia consiste en recuperar la energía de aquellos años y trasladarla a las tardes de hoy, con una experiencia festiva, desenfadada y abierta a quienes disfrutan de la música sin etiquetas. Es decir, también puede ser un plan perfecto para aquellos que eran demasiado jóvenes en aquella época o que incluso aún no habían nacido, pero disfrutan de la música y quieren experimentar cómo eran las noches de entonces.

Bajo esa filosofía, la tercera temporada aspira a seguir consolidando los sábados de Sin Vergüenza en O'Culto como una cita habitual en la agenda de ocio de A Coruña.

Estreno por todo lo alto

El regreso tendrá lugar este sábado 24 de octubre, desde las 18:00 horas, en O’Culto, calle Panaderas, 26. Con una identidad visual colorista, referencias a la cultura popular y una selección musical centrada en los grandes éxitos de los 90 y los 2000, Sin Vergüenza vuelve a apostar por un tardeo con personalidad propia.

Además, la propuesta cuenta con el Club Sin Vergüenza, la comunidad creada alrededor de estas sesiones para mantener informados a sus seguidores sobre la programación y las novedades de cada edición. Y cuyos miembros contarán con una invitación a una copa para este sábado 24 antes de las 22.00 horas.

Sin Vergüenza vuelve. Y A Coruña tiene una cita pendiente con su lado más canalla.