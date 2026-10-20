A Coruña elegirá al mejor sumiller de cerveza de España en un campeonato nacional en MEGA

A Coruña acogerá los próximos 13 y 14 de noviembre el primer Campeonato Nacional de Sumillería de Cerveza, una competición que reunirá en MEGA, el museo de Estrella Galicia, a profesionales especializados en la cata de esta bebida. El certamen, impulsado por Corporación Hijos de Rivera, busca reconocer el conocimiento cervecero y dar mayor visibilidad a una especialidad que todavía tiene recorrido para crecer en España.

El campeonato tendrá además una recompensa internacional. El ganador y el segundo clasificado conseguirán una plaza para representar a España en la Copa del Mundo de Sumillería de 2027, que se celebrará en Austria y estará organizada por Doemens Akademie. La cita coruñesa servirá así como punto de encuentro para los especialistas nacionales y como vía de acceso a una de las principales competiciones internacionales de este ámbito.

La iniciativa está organizada por Corporación Hijos de Rivera y MEGA, con la colaboración de Doemens Akademie y la Asociación de Sumillería y Cultura Cervecera de España. Su objetivo es poner en valor la formación y la especialización necesarias para analizar una cerveza, reconocer sus características y explorar sus posibilidades en el ámbito gastronómico.

El responsable de Cultura de Cerveza de Hijos de Rivera, Xabier Cubillo, destaca la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para avanzar en la formación de los profesionales. “Existe todavía un importante espacio para profundizar en la construcción de conocimiento alrededor de la cerveza”, señala. La organización también pretende acercar al público cuestiones como la diversidad de estilos, el análisis sensorial y las posibilidades de armonización con diferentes platos.

Cinco pruebas

La competición se dividirá en cinco pruebas en las que los participantes tendrán que demostrar tanto sus conocimientos teóricos como sus habilidades prácticas. Las tres primeras serán clasificatorias y estarán centradas en el conocimiento general de la cerveza, la identificación de distintos estilos y la detección de defectos y sabores no deseados.

La semifinal exigirá a los aspirantes reconocer y describir diferentes cervezas, además de proponer una armonización gastronómica adecuada. En la última fase, los finalistas tendrán que presentar una cerveza ante el jurado y el público, una prueba en la que también se valorarán la capacidad comunicativa y la puesta en escena.

El jurado estará integrado por cuatro profesionales vinculados al sector cervecero y a la sumillería. La presidencia recaerá en Cilene Saorin, maestra cervecera y sumiller con más de 34 años de experiencia profesional. Junto a ella estarán Rodrigo Sawamura, consultor sensorial y docente en instituciones de formación cervecera de Brasil; Mikel Rius, creador de destacados eventos cerveceros en España; y el propio Xabier Cubillo.