Estos serán los locales de hostelería de la Praza do Nadal de María Pita en A Coruña

La Praza do Nadal de María Pita ya empieza a tomar forma y también se conoce qué locales pondrán el sabor a las fiestas navideñas en A Coruña. Un total de 13 establecimientos de hostelería se repartirán en cinco casetas de madera durante las próximas semanas de Navidad, con propuestas que irán desde la repostería artesanal hasta los perritos calientes, los churros con chocolate y la comida italiana.

Entre los negocios participantes figuran algunos nombres conocidos, como Habaziro, del pastelero Pablo Morales, que ofrecerá una reinterpretación de los dulces tradicionales navideños, con roscones de Reyes, panettones, turrones artesanales y chocolates. También estarán Pan e Canela, con repostería artesanal, y Vanessa Bakery, especializada en cookies.

Los amantes de los churros y el chocolate caliente podrán acercarse a Don Churro y Churrería Marineda, mientras que Endulzarte ofrecerá palomitas, algodón de azúcar, chucherías y gofres.

La oferta no se quedará solo en lo dulce. Begoña Perritos contará con distintas variedades de perritos calientes y patatas, mientras que Bottega Italiana llevará hasta María Pita sus focaccias y postres italianos, como el tiramisú de Navidad y el pandoro con mascarpone.

Por su parte, El Almacén ofrecerá vinos, gildas y tablas de embutidos. El Invernadero contará con cafés, bebidas y dulces navideños, y Qkinhas combinará perritos calientes, galletas, café, matcha y tartas.

La propuesta se completará con Skoll, que ofrecerá cerveza artesana, hidromiel y bollos preñados, y Pastelería Palestina, con dulces, dátiles rellenos, falafel, té y café.

Tres turnos para repartir los 13 negocios

Los establecimientos se distribuirán en cinco casetas y se alternarán en tres turnos de 10, 14 y 14 días, con el objetivo de renovar la oferta gastronómica a lo largo de las fiestas. La cesión de estos espacios a los comerciantes será gratuita.

La sexta caseta tendrá un carácter diferente. Como ocurrió el año pasado, estará destinada a entidades sociales a través del área de Bienestar Social del Concello de A Coruña.

Las seis estructuras de madera, fabricadas a medida, ya han comenzado a instalarse en la plaza. El recinto contará además con una pérgola cubierta de unos 15,5 por 5,5 metros, con capacidad señalizada para 60 personas, que ofrecerá un espacio para sentarse y resguardarse de la lluvia mientras se disfruta de la propuesta gastronómica navideña.