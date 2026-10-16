Abre 'Salseo Churros' en A Coruña, el sueño de Blanca que empezó junto a su marido

Detrás de cada negocio hay una persona. Y detrás de cada persona, una ilusión. Es el caso de Blanca, que después de atravesar situaciones muy difíciles en su vida decidió levantarse y tirar para adelante. No es capaz de hablar de este proyecto sin mencionar a su marido, la persona que le enseñó a amar Galicia, igual que él también amaba esta tierra.

Ambos llegaron a A Coruña hace nueve años con una ilusión: montar su propio restaurante. Él había emigrado a Venezuela, pero Galicia siempre había seguido en su corazón. Por eso, después de tener a sus dos hijos y crear una familia prácticamente al otro lado del charco, decidió volver, esta vez acompañado de su esposa.

"Teníamos claro que queríamos que mi hija estudiara aquí", cuenta Blanca. Y eso hicieron. Para entonces, él ya estaba enfermo, pero todavía tenían fuerzas para comenzar una nueva vida en su tierra.

Por desgracia, su marido falleció antes de que pudieran cumplir aquel sueño, algo que la hundió por completo. Blanca tuvo que tocar fondo para levantarse con más fuerza que nunca. "Yo tenía claro que quería seguir adelante y trabajar. No podía quedarme en casa por muy mal que estuviera", explica.

Entonces se puso a pensar qué era lo que más gustaba a los coruñeses. Sus hijos le dieron la respuesta: los churros. "Los churros son para los españoles como las arepas para los venezolanos", ríe.

No tenía ni idea de cómo hacerlos. Como mucho, los había preparado alguna vez en casa, con los ingredientes que tenía a mano y una manga pastelera. Pero no hay nada que motive más a una madre que sus hijos. "Quiero ser un ejemplo para ellos", dice emocionada.

Se puso a buscar en internet ingredientes, tutoriales e incluso cursos para aprender a hacer churros. Y, una vez que consiguió acercarse al churro perfecto, se lanzó a buscar un local. Lo encontró en el número 41 de la calle de la Estrella.

Eso sí, no fue fácil. Tuvo que rehabilitarlo de arriba abajo y hacer frente a licencias, obras, electricidad y otros contratiempos que fueron surgiendo durante los últimos meses. Pero, por fin, este sábado podrá abrir sus puertas.

Churros tradicionales con un toque moderno

Lo hará con una carta de churros de toda la vida, pero con salseo, como bien indica el nombre del local: Salseo Churros. "Los churros de toda la vida con un toque moderno y especial", los describe Blanca.

Quienes se acerquen podrán llevárselos simplemente con azúcar, como los tradicionales, o añadirles salsas y toppings a elegir entre chocolate blanco, Nutella, pistacho, dulce de leche o leche condensada, entre otras opciones.

Churros de Salseo Churros Quincemil

Habrá distintas alternativas para llevar, tanto para comer por la calle como en una caja para disfrutarlos más tarde. De momento, Blanca quiere empezar con los churros, el chocolate caliente y el café. Más adelante, cuando tenga todo más o menos controlado, incorporará también frappés. Entre ellos habrá uno de limonada, una de sus especialidades y una bebida muy común en Venezuela.

A pocos días de la apertura, Blanca no puede estar más ilusionada con su proyecto. Los nervios y la emoción se notan desde el momento en el que empieza a hablar y recuerda a su marido.

Ahora, por fin, va a cumplir parte de aquel sueño que compartían. Y, aunque él ya no esté físicamente, ella tiene claro que la acompaña en cada paso que da.

"Él sigue conmigo", resume con lágrimas en los ojos.