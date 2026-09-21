La gastronomía de A Coruña salta al cómic con nueve recetas de algunos de sus cocineros

La gastronomía y el cómic se dan la mano en Sabor Coruño, el nuevo proyecto de Coruña Cociña que transforma nueve recetas de profesionales vinculados a la asociación en otras tantas historias ilustradas. La publicación se ha presentado este lunes en la Fundación Luis Seoane de A Coruña y busca mostrar la cocina de la ciudad desde una perspectiva diferente.

El encargado de trasladar los fogones a las viñetas ha sido el humorista gráfico Manel Cráneo, responsable del guion y los dibujos. En lugar de utilizar una misma fórmula para todo el recetario, el autor ha creado una pequeña historieta inspirada en cada plato y ha empleado diferentes estilos gráficos para reflejar la personalidad de cada propuesta.

"Intenté buscar algo especial y distinto para cada cocinero, porque cada uno de los platos que hacen es único y diferente", explica Cráneo. El ilustrador parte de una idea que atraviesa toda la publicación: entender la cocina como una manifestación artística. "Igual que está la pintura y la escultura, debería estar la cocina. Porque a los que nos gusta comer, nos gusta la cultura, que además es cultura gastronómica, pues es un arte, estamos creando cosas".

Esa conexión entre disciplinas llega también a la portada. Cráneo se inspiró en Arcimboldo, pintor italiano del Renacimiento conocido por sus retratos construidos a partir de frutas, verduras y otros elementos.

Nueve cocineros y nueve recetas

El libro reúne propuestas de nueve profesionales vinculados a Coruña Cociña. Enrique Vázquez Lameiro, de Terreo, participa con una merluza al vapor con salsa verde de codium y berberechos; Javier Freijeiro, de Pracer, con un guiso de alubias y calamares; y Víctor Basante Rodríguez, de Arrueiro, con una raya en caldeirada.

También aparecen las cocochas de Pablo Gallego; la empanada de pato de Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; el usuzukuri de vieira a la gallega de José Mago; los mejillones en escabeche de limón agridulce de Moncho Méndez, de Millo Orzán; los callos de Chisco Jiménez, de Culuca; y el canelón de rabo de ternera estofado de Fabián Mouzo Romero, de O Camiño Fala.

La idea surgió precisamente de la voluntad de alejarse del formato habitual de los libros de cocina. "Teníamos ganas de hacer algo diferente a un recetario ya desde hace tiempo y, al final, todos los recetarios son iguales", explica Moncho Bargo, miembro de Coruña Cociña y copropietario junto a Javier Freijeiro del restaurante Pracer.

Fue durante una comida con Manel Cráneo cuando surgió la posibilidad de llevar las recetas al cómic. El planteamiento inicial era todavía más ambicioso y pretendía reunir a diferentes cocineros y artistas, aunque finalmente se optó por que Cráneo diese unidad gráfica a la publicación.

Bargo avanza, además, que el proyecto tendrá continuidad. "Esta es la mitad. Esperad la segunda parte, porque también va a ser cañera", señala. Los ejemplares de Sabor Coruño se distribuirán gratuitamente en los establecimientos participantes y la obra también puede consultarse en formato digital.

"La gastronomía nos identifica"

El proyecto cuenta con la colaboración del Concello de A Coruña. Durante la presentación, el concelleiro de Cultura y Turismo, Gonzalo Henrique Castro, reivindicó precisamente la gastronomía como parte de la identidad cultural de la ciudad.

"La gastronomía nos identifica, es seña de identidad y, sobre todo, yo creo que en el caso de nuestra ciudad conecta con el espíritu, con la esencia de nuestra ciudad", señaló. Castro destacó una cocina coruñesa que parte de "una materia prima absolutamente fantástica", pero que al mismo tiempo apuesta por la innovación y la apertura de nuevos caminos.

El concelleiro puso también en valor la elección del cómic como vehículo para divulgarla. "Ese maridaje entre el cómic y la gastronomía creo que ha dado un resultado fantástico", afirmó, confiando en que Sabor Coruño sea el primero de más proyectos similares.

El tratamiento y la revisión de los textos de la publicación han corrido a cargo de Henrique Torreiro, mientras que el diseño y la maquetación corresponden a Demo Editorial y Manel Cráneo.