Casa Perucho abre un segundo local en Sada (A Coruña) con una propuesta pensada para los trabajadores

Los trabajadores del polígono industrial de Bergondo y del de Espíritu Santo tienen un nuevo local de comidas. Casa Perucho, que abrió por primera vez en Alvedro hace unos tres años, acaba de abrir un segundo restaurante en Sada. Su responsable, David Sánchez, cuenta que aquí mantienen la misma filosofía: "Cumplir las horas del personal y que estén contentos".

La conciliación es la máxima de este restaurante, que solamente abre para desayunos y comidas, de 08:00 a 16:30 horas.

A diferencia del de Alvedro, el local de Sada abrirá también los sábados, aunque solamente de 11:00 a 16:30 horas.

"Aquí tenemos turno seguido, damos libres los festivos y 45 días de vacaciones", comenta el responsable, que ya abrió el primer local en el 2023 cuando, tras la pandemia, buscaba un cambio en la rutina: "Queríamos tener un poquito más de vida".

Cocinero con experiencia como jefe de cocina en grandes hoteles, trasladó al personal el ritmo de trabajo que él mismo buscaba.

"Queremos que los trabajadores estén contentos. Así no tenemos rotación y podemos salir adelante. La gente quiere trabajar y nuestro personal es un 10", asegura.

Entre ambos locales, el equipo suma 14 personas.

David apuesta por "una manera de hacer hostelería diferente, cuidando al equipo, apostando por la conciliación y demostrando que también se puede crecer haciendo las cosas de otra forma".

En Sada, Casa Perucho lleva abierto un par de meses, cuando el cocinero vio la oportunidad y se "lanzó" a esta segunda aventura.

Situado en el número 59 de Espíritu Santo, frente a la ITV, el restaurante ocupa una casa antigua de piedra con una gran terraza y espacio de aparcamiento.

Para las comidas solamente ofrecen menú del día, a 14 euros con primero, segundo, bebida, café y postre, y con una propuesta algo más elaborada para los sábados.

Comida de Casa Perucho. Cedida

La novedad de este local está en la cocina. "Tenemos una parrilla, así que en el menú siempre hay algo a la brasa", señala.

El menú cambia cada día e incluye propuestas como salpicón de merluza, albóndigas de atún con arroz jazmín o secreto a la brasa

"La parrilla tira mucho", admite el responsable, que asegura que mucha clientela de Alvedro "ya está viniendo al de Sada los sábados".

Y quien no quiera quedarse a comer en el restaurante, también tiene alternativa.

Como en el primer local, Casa Perucho ofrece también opciones de comida para llevar.