El chiringuito de A Coruña que nace entre huertas, mojitos y vistas al Atlántico

No todos los hosteleros tienen la suerte de vivir un eclipse durante sus primeros tres años de apertura. Mientras muchos escogieron montes y playas para disfrutar del acontecimiento del año, en O Portiño tenían todo lo que se le puede pedir a un día tan especial: naturaleza, buenas vistas y mojitos. El chiringuito Food Tribu no dejó escapar la oportunidad.

Como uno de los puntos recomendados para visualizar el fenómeno, Sergio lo preparó todo para convertir el 12 de agosto en una de las tardes más especiales para sus clientes. A él siempre le gusta tenerlo todo bajo control. Sin embargo, aquel día había algo que se escapaba de sus manos: el tiempo.

Las nubes terminaron eclipsando el eclipse antes que la propia Luna al Sol. Y, aun así, Sergio asegura que la experiencia fue impresionante.

En realidad, forma parte de su día a día. Lo primero que hacen cada mañana es mirar al cielo. Montar un chiringuito al aire libre es lo que tiene. Un cartel a la entrada lo deja claro: "Abrimos de 12 a 23. Excepto lluvia o nieve". Solo en esos casos bajan la persiana.

Y este año no les ha ido nada mal. Han podido abrir siete meses, desde Semana Santa, y aunque la primavera tiene sus particularidades, lo cierto es que durante este verano era difícil encontrar una mesa libre en una tarde de julio o agosto.

Bueno, más que mesas, palés. Porque prácticamente todo lo que se encuentra en Food Tribu es reciclado. Al igual que todo lo que lo rodea es naturaleza.

"Mi sueño es que dentro de unos años la gente pueda estar tomando algo mirando al mar debajo de una higuera", confiesa uno de los socios.

Y no van mal encaminados. Por todo el recinto es fácil encontrar tomates, calabazas o incluso girasoles. Es como estar en el jardín de una aldea, pero en un entorno privilegiado, con vistas al Atlántico y rodeado de un paisaje en el que apenas hay edificios.

Una combinación que cada vez atrae a más gente. También a turistas que llegan casi por casualidad a este rincón de A Coruña. El chiringuito está situado justo al lado del aparcamiento de caravanas, por lo que para muchos viajeros se convierte en una parada casi obligada.

"Se quedan alucinados", cuenta Sergio. Y motivos no les faltan. Si las vistas ya hacen su parte, los mojitos, las hamburguesas de vaca y el sándwich de chicharrones terminan de conquistar a quienes se sientan a la mesa.

Un 4,9 sobre 5

Pero no son solo los turistas los que se han enamorado de Food Tribu. También los coruñeses. "Somos uno de los sitios mejor catalogados de la ciudad", cuenta Sergio.

Y basta con echar un vistazo a Google Maps para comprobarlo: Food Tribu tiene una valoración de 4,9 sobre 5. Entre las palabras que más se repiten en las reseñas están la amabilidad y la calidad de sus productos.

Porque en Food Tribu saben que no todo puede depender de las vistas. El entorno ayuda, y mucho, pero ellos buscan destacar en todos los ámbitos.

Y si un día el cielo se pone de acuerdo con las nubes y la lluvia hace acto de presencia, también hay alternativa. Food Tribu cuenta con otro local en el Paseo de los Puentes, especializado en desayunos y situado, además, a un corto paseo de la playa.