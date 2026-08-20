José, mejor tortilla de O Castrillón en A Coruña: "Lleva patata frisia, huevos camperos y buen aceite"

El barrio de O Castrillón, en A Coruña, celebró este jueves su XVII Concurso de Tortilla Española, en el que José Villaverde Ríos, vecino de Os Mallos, se alzó con el primer premio. "La culpable de esto es mi hija, ella me apuntó al concurso", confiesa entre risas tras recibir el diploma, una viradeira de Buño y un vale de compra en Gadis por 150 euros que lo acreditan como vencedor.

No es la primera vez que José se presenta a este concurso, ni tampoco en la que gana uno de los tres premios. El verano pasado participó por primera vez y se hizo con el segundo puesto, este año tras "perfeccionar" la receta logró escalar al primer puesto. "Estoy muy contento. La verdad es que más o menos es parecida a la que preparé el año pasado", dice.

Su tortilla fue escogida entre otras 27 participantes y valorada por un jurado exigente formado por reconocidos cocineros y gastrónomos coruñeses, que cataron estas tortillas clásicas determinadas por el concurso (aceite, huevo y patatas, con la opción de añadir o no cebolla).

El secreto está en la mezcla

El coruñés explica que el secreto de su versión de este plato tradicional de nuestra gastronomía es la combinación de ingredientes. "Buena patata frisia, huevos camperos, sin escatimar en ellos, buen aceite y listo", indica. "En mi casa gusta mucho. Lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta poquito hecha", añade.

En el debate que, por excelencia, divide a todos los españoles sobre si la tortilla se come con o sin cebolla, este maestro tortillero tiene muy clara su posición: "Sin cebolla. No es algo que me guste mucho, pero hay para todos los gustos. Creo que con cebolla también tiene buena aceptación, si se pocha bien para que no se note".

En la segunda posición del concurso se situó Muriel Costa y en la tercera Marta Camino. El certamen está organizado por la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto 'IAR' y este año contó con Álvaro Gantes (Árbore da Veira), Ana de la Calzada (Chef), Carlos Gayoso (El de Alberto), Chisco Jiménez (Culuca Cociña Bar), Gorka Rodríguez (Pulpeira de Melide), Maite Fernández (Monitora de Nutrición y Cocina) y Xurxo Rivas (O'Secreto).