Estas son las 14 hamburguesas que podrás degustar en el The Champions Burger de A Coruña

A Coruña vuelve a vivir en agosto su cita con The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa. Ya van tres agostos seguidos en los que el festival que inició la revolución burger en España aterriza en la ciudad.

Este año trae dos novedades: el espectáculo de su ruta All Star, que reúne una selección de las hamburguesas más premiadas por el público en las seis ediciones celebradas hasta ahora, y la incorporación de The Champions Cheesecake, un espacio donde maestros pasteleros top elaboran versiones únicas de tartas de queso que ya se encuentran entre las más virales del país.

Del 13 al 23 de agosto, el Muelle de la Batería acogerá los famosos food trucks, que ofrecerán las hamburguesas que ya han hecho historia, las legendarias En esta ocasión no habrá competición: todas han ganado y los chefs vienen a demostrar por qué forman parte del dream team de The Champions Burger.

Con entrada gratuita, el público de A Coruña asistirá a una puesta en escena inspirada en las exhibiciones de las grandes estrellas del deporte. Algo muy diferente a lo visto hasta ahora.

Vuelven las burgers más buscadas

En esta edición, la carne vuelve a mandar. Los miles de seguidores disfrutarán de cortes prémium de origen certificado, jugosos y de textura suave, preparados en una parrilla en la que trece locales que trabajan en directo para cada burger y que garantizan ese golpe de sabor que solo se consigue al fuego vivo.

Para ello, cuentan con panes artesanales como brioche tipo pretzel, versiones con Grana Padano y oro blanco, o incluso gratinados con mozzarella, parmesano y glaseados. Y una selección de ingredientes sorprendentes con mermeladas ibéricas y de guanciale; queso pecorino; cheddar rojo madurado; mayonesa de beicon ahumada, o croquetas de macarrones y queso.

Entre las convocadas al show, Nolito’s tenía plaza asegurada al ganar todas las competiciones en 2025 con su atrevida "Diamante Azul" y su carne smash madurada y el ya icónico pan brioche azul.

Volverá a estar Rico, que fue el food truck más votado el año pasado en la ciudad, y que ahora presenta "La Ganadora", una potente receta con carne smash wagyú selección gourmet y lluvia de parmesano.

También habrá representación de la ciudad. Como invitados, saltarán a la cancha los coruñeses Carnivale, que buscarán revalidar el premio de "Favorito local" alcanzado en 2025, esta vez con su hamburguesa de chuletón madurado y panceta ibérica, y Custom Burger conocido por su famosa costilla de cerdo deshilachada y queso ahumado.

Estas son las hamburguesas que se darán cita en A Coruña

Nolitos (Diamante Azul)

Cheeck's (Sticky Crunchy)

Cheeck's (Dirty Cheeck's)

GoXO (Royale Gold)

Logo de la Marca (Phantom)

El Tarantín Chiflado (La Más Mejor)

Muralla (G.O.A.T)

Rico (La Ganadora)

The VicBros Burger (Gladiadora)

Tokio (The American Winner)

DAK (The New Top 1)

Está Rico (Acecina)

Carnivale (La Heredera)

Custom (The Smashing Pumpkins)

El postre más viral

Los coruñeses también van a disfrutar de The Champions Cheesecake, el nuevo formato gastronómico de la marca. Un espacio que reúne tartas de queso únicas, firmadas por diez de los mejores obradores del país, convertidas en virales por su originalidad y cremosidad.

El público tendrá la oportunidad de probar versiones con sabores originales y cheesecakes inesperadas con filipinos, crema de pistacho Dubái, palomitas de caramelo o salsa toffee.

Desde su creación, en 2018, The Champions Burger ha revolucionado la cultura de la hamburguesa, convirtiéndose en el líder de los eventos gastronómicos de entretenimiento. En 2025 se batieron récords: 57 ciudades visitadas, más de 8 millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y un exitoso debut internacional en París y Oporto. En 2026, el festival se reinventa en su séptima edición llevando la pasión por las burgers a nuevos destinos de Francia y Portugal, y tres nuevas rutas temáticas: All Star, California Dreaming y The Big Game.

Antes de recalar en A Coruña, The Champions Burger se encuentra haciendo parada en Vigo del 30 de julio al 16 de agosto en el centro comercial Vialia. En esta ocasión, el festival llegará a la ciudad olívica con California Dreaming, una puesta en escena inspirada en la estética y el espíritu de la costa oeste de Estados Unidos.