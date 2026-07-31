Aterriza en A Coruña el sushi viral de TikTok: "Puedes comerlo caminando y no necesitas cubiertos"

Si de pequeño alguna vez disfrutaste de un Mikolápiz de Pirulo, probablemente esta nueva forma de comer sushi te resulte familiar. Aunque lo parezca, no es un helado, es sushi. Se llama Sushi Push Pop y propone disfrutar de este plato de la gastronomía nipona en un cilindro, como si de un helado se tratase.

Es una forma de comer el plato sin tener que utilizar cubiertos. Basta con sujetar el cilindro e ir empujando su contenido hacia arriba mediante un tubo más pequeño. En esencia, se trata de un maki, un tipo de sushi tradicional japonés envuelto en alga nori, servido en un tubo de cartón cilíndrico que puede acompañarse de salsa de soja.

A pesar de tratarse de un plato tradicional de Japón, esta variante presentada en formato take away nació en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Los vídeos compartidos en redes sociales, especialmente a través de TikTok, convirtieron a este plato en viral en los últimos meses, hasta llegar a España: primero en ciudades como Madrid y Barcelona, y ahora también en A Coruña.

El primer local en traer esta tendencia a su carta es el restaurante Kurãken, situado en la avenida de Vilaboa, en el municipio de Culleredo.

Directo para comer en cualquier lugar

Su propietario Leo Rangel cuenta a Quincemil que decidieron traerlo a A Coruña con la llegada del verano porque vieron la comodidad que ofrece a los comensales: "Te lo puedes tomar mientras caminas, en un parque o en la playa. Literalmente no necesitas cubiertos ni nada más".

El hostelero explica que cada cliente elige el sabor del sushi pop a su elección, posteriormente el equipo prepara el producto, se corta en trozos y se deposita en el cartón. "En el tubito que se coloca en la parte posterior para empujar el sushi va guardada la salsa de soja o la teriyaki. Así que simplemente es abrir la tapa, derramar la salsa, volver a colocar el tubito en su sitio para comer", señala.

En la carta cuentan con tres variedades de Sushi Pop, todas con diez piezas. El Galifornia combina aguacate, sésamo y salsa de soja, con salmón, atún o langostino crocante a elegir. El Crunch es un roll tempurizado con base de aguacate y crema de cangrejo, bañado en salsa teriyaki, que puede acompañarse con salmón, atún o langostino crocante. Por último, tienen el Especial, relleno de ensalada Kurãken y aguacate, con alga nori crujiente y un toque de mayonesa de jalapeño.

Hace apenas dos semanas que Kurãken incorporó este formato a su carta y, según su propietario, la respuesta de los clientes está siendo muy positiva. "Se sorprenden al verlo y nos dicen que les parece cómodo", dice Leo. "Les parece increíble que esté el roll entero cortado listo para comer en cualquier lugar", concluye.