La hostelería de A Coruña celebra el efecto del Mundial: "La facturación subió gracias al partido"

La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial convirtió este domingo la plaza de María Pita en el epicentro de la celebración en A Coruña. Miles de personas siguieron el encuentro desde la pantalla gigante y, una vez terminado el partido, la fiesta se prolongó durante horas en el centro de la ciudad. Ese ambiente también se dejó notar en la hostelería, que registró un importante incremento de la facturación.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, asegura que el sector atraviesa un momento especialmente positivo tras varios meses complicados. A la celebración del título mundial se suma el reciente ascenso del Deportivo, dos acontecimientos que, según explica, han llenado los establecimientos durante las últimas semanas. "Estamos viviendo un final de temporada impresionante y glorioso en la hostelería. Se han juntado dos eventos, el ascenso del Dépor y el Mundial de la selección española, que han supuesto un importante incremento de clientes", señala.

Cañete recuerda que el invierno fue "largo y lluvioso", por lo que junio y julio están permitiendo recuperar parte de la facturación. Además, considera que el hecho de que el encuentro pudiera verse en abierto favoreció que muchos aficionados eligieran bares y restaurantes para seguir la final. "Cuando la gente se reúne para ver un partido como este consume más y eso repercute directamente en la facturación. Ha sido una muy buena noticia para la hostelería y para la ciudad", añade.

Una barra portátil para atender a los aficionados

Uno de los locales que más notó el ambiente fue Moshi Moshi, situado en la calle Riego de Agua, a escasos metros de María Pita. Su propietario, Víctor Hugo Gallardo, decidió reforzar el servicio instalando una barra portátil en el exterior del establecimiento para atender la elevada afluencia de público.

"Al estar tan cerca de María Pita decidimos sacar una barra con tirador de cerveza para atender a toda la gente que había. Vendimos muchísimo y estamos muy contentos con cómo fue la jornada", explica.

También Javier Pastoriza, propietario del restaurante El Tequeño, ubicado en la plaza de María Pita, y presidente de la Zona Comercial Obelisco, hace un balance muy positivo de la jornada.

Según explica, el volumen de negocio fue el esperado para un evento de estas características y comparable al de otras grandes citas que acoge la plaza durante el verano. "Las ventas fueron buenas. Cuando María Pita acoge grandes eventos, como los conciertos de las fiestas o la Feria Medieval, el movimiento ya suele ser importante, pero esta vez el ambiente fue espectacular", afirma.

Aunque algunas estimaciones situaban la asistencia en torno a las 10.000 personas, Pastoriza cree que la cifra fue bastante superior. "No me puse a contarlas, evidentemente, pero mi sensación es que había entre 20.000 y 25.000 personas. Se tardó unos 40 minutos en desalojar la plaza, cuando después de la mayoría de los conciertos suele vaciarse en apenas diez o quince minutos", concluye.

La celebración del título mundial volvió a demostrar el tirón de los grandes eventos en el centro de A Coruña. Además de reunir a miles de aficionados en María Pita, la cita dejó un importante impacto económico en la hostelería, que afronta ahora el mes de agosto con buenas perspectivas de afluencia de visitantes.