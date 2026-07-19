Ni el açaí ni el chocolate Dubái: los sabores clásicos siguen mandando en las heladerías de A Coruña

Pasan los veranos, pero los helados nunca pasan de moda. Y los sabores de toda la vida, tampoco. Aunque cada vez son más las heladerías que apuestan por innovar y sorprender con nuevas propuestas, lo cierto es que los clásicos siguen siendo los grandes protagonistas. Chocolate, vainilla, fresa, nata o stracciatella continúan encabezando las listas de los más vendidos, mientras sabores más atrevidos se hacen un hueco entre quienes buscan probar algo diferente.

En la heladería Colón, uno de los establecimientos con más tradición de la ciudad, el rey sigue siendo el chocolate. A lo largo de los años han ido apareciendo otros favoritos, pero este sabor continúa siendo el más demandado, muchas veces acompañado de clásicos como la vainilla, el café o la fresa.

Sin embargo, también hay clientes que se animan a salir de lo habitual. Para ellos, uno de los sabores más característicos de la casa es el de queso nabiza. "¿De grelos? Nos preguntan muchos turistas", comenta entre risas Paula, encargada del local. Pero quienes son de aquí saben perfectamente de qué queso se trata. Se elabora en una pequeña explotación de Antas de Ulla y, precisamente por su producción limitada, no siempre está disponible. Cuando llega a la heladería, además, suele agotarse en muy poco tiempo.

Entre las novedades de este verano también destacan el kiwi amarillo con leche, que sustituye a la versión en sorbete que ya ofrecían anteriormente, y el yuzu, un cítrico japonés cuyo sabor recuerda a la mandarina. Ambos están teniendo una gran acogida entre los clientes.

Tendencia de lo 'healthy'

A pocos metros de allí, en la heladería IBI, el patrón se repite. El chocolate vuelve a ser el sabor estrella, aunque en este caso triunfa especialmente la versión de chocolate negro. Desde el establecimiento reconocen que las tendencias 'healthy' también están influyendo en las preferencias de los consumidores, que cada vez optan más por sabores de fruta y opciones veganas. Aun así, la vainilla, la mandarina o el pistacho siguen ocupando un lugar destacado.

Este verano probaron suerte con uno de los sabores de moda: el chocolate Dubái. "Tuvo éxito, pero no tanto como el chocolate de siempre", reconoce Fernando, al otro lado del mostrador. Aun así, asegura que volverá en futuras temporadas.

Más reciente es la incorporación del ube, un tubérculo de origen asiático con notas de vainilla y avellana que, admite, "está teniendo más éxito del que esperábamos". También la cereza, una de las últimas incorporaciones, está siendo muy bien recibida.

Buscar la diferencia: sambayón o el dulce de leche

La rotación de sabores también forma parte de la filosofía de Raffa Gelato, situado junto a La Colón y con otro establecimiento en Santa Cruz. Allí han comprobado que no todas las tendencias funcionan igual. "Probamos con el açaí, que está muy de moda, pero no tuvo el éxito que esperábamos", explica Javier Rafael, copropietario del negocio junto a Martín Leonardo.

Javier Rafael y Martín Leonardo, socios de Rafa Gelato. Paula Mahía

Por eso han decidido centrarse en mantener una amplia oferta de sabores clásicos y elaborar pequeñas cantidades de las novedades que incorporan. Su carta, marcada por sus raíces argentinas y la influencia italiana, ofrece especialidades como el mascarpone con frutos rojos, el sambayón o el dulce de leche granizado, uno de los grandes éxitos del establecimiento.

Los sabores de fruta también cuentan con numerosos seguidores. Mango, maracuyá, piña o fresa son algunas de las opciones más demandadas por quienes buscan un helado más ligero, elaborado prácticamente con fruta y muy poca leche.

"Los que triunfan son los clásicos", resume Javier, aunque destaca otro cambio en los hábitos de consumo: cada vez son más los clientes que piden helados a domicilio o que los consumen durante el invierno. "Ya no se trata de un postre de una sola estación del año", afirma.

Donde sí triunfa el açaí

Pero cada heladería tiene su propia personalidad. Mientras el açaí no termina de funcionar en algunos locales, en Bio Factory se ha convertido en uno de sus productos estrella. "Es una auténtica tendencia y la gente lo pide muchísimo. Además de venderlo en nuestras heladerías, también está disponible en supermercados como Gadis, Eroski, El Corte Inglés, Carrefour y tiendas ecológicas", explica María Paz, trabajadora del establecimiento.

Otro de los sabores que diferencia a Bio Factory es la pitahaya con maracuyá, aunque tampoco faltan clásicos como el mango, la avellana, la vainilla, el chocolate o la fresa. "Intentamos tener variedades para todos los gustos, tanto para la gente más clásica como para quien busca probar cosas nuevas. Todos nuestros helados son ecológicos, sin gluten y la mayoría son veganos, algo que los clientes valoran muchísimo", señala.

Así, aunque las heladerías coruñesas continúan innovando temporada tras temporada, todas coinciden en una idea: las modas pasan, pero los sabores de siempre siguen siendo los auténticos protagonistas del verano. Porque, al final, donde haya un buen helado de chocolate, vainilla o fresa, pocas novedades consiguen hacerles sombra.