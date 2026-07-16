Padthaiwok abrirá un nuevo restaurante en el centro comercial Cuatro Caminos de A Coruña

El centro comercial Cuatro Caminos ampliará próximamente su oferta gastronómica con la incorporación de Padthaiwok, la cadena especializada en cocina callejera tailandesa. El nuevo establecimiento abrirá sus puertas en el espacio de restauración Rincón Verde.

La llegada de la marca supone la apertura de su segundo restaurante en A Coruña y del cuarto en Galicia, dentro del plan de expansión que la compañía mantiene en España y Portugal.

Con esta incorporación, el centro comercial suma una nueva propuesta a su oferta de restauración, donde ya operan establecimientos como La Pepita, Cáctus Breakfood y Amasarte, además de la zona de ocio Solpark.

Padthaiwok nació en España en 2009 con el objetivo de acercar la gastronomía tailandesa al público occidental a través de un concepto inspirado en la comida callejera del país asiático, con platos elaborados al momento y una carta basada en el equilibrio entre sabores dulces, salados y picantes.

Cocina tailandesa y promoción especial por la apertura

Entre las especialidades que podrán encontrarse en el nuevo restaurante figuran el Padthai Original, noodles y arroces preparados al wok, currys, thai bowls, ensaladas y hamburguesas de inspiración tailandesa.

La apertura permitirá a Padthaiwok alcanzar los 51 establecimientos operativos y reforzar su presencia en Galicia, donde continúa ampliando su red de locales.

Con motivo de la inauguración, el restaurante pondrá en marcha una promoción especial durante el fin de semana. Los clientes podrán participar en una ruleta de premios con diferentes regalos.