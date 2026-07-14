Tercera edición de 'A Coruña que bonito!': 43 propuestas gastronómicas con bonito de la lonja

A Coruña presentó este martes una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas 'A Coruña, ¡qué bonito!', una iniciativa que reunirá a 26 establecimientos, que ofrecerán hasta el próximo 16 de agosto un total de 43 elaboraciones con el bonito de la Lonja de A Coruña como gran protagonista.

La presentación contó con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, quien destacó la consolidación de un evento que ya se ha convertido en una cita de referencia del calendario gastronómico estival de la ciudad. "Estas jornadas permiten poner en valor uno de los grandes tesoros de nuestra gastronomía marinera, apoyar el consumo de producto de proximidad y seguir reforzando la imagen de A Coruña como un destino gastronómico de primer nivel", señaló.

Castro también puso el foco en el papel de la hostelería local: "A Coruña cuenta con un extraordinario talento culinario e iniciativas como esta sirven para mostrar la capacidad de nuestros restaurantes y cocineros para innovar a partir de un producto excelente, manteniendo al mismo tiempo el vínculo con nuestra tradición pesquera".

El bonito, uno de los pescados más representativos de la costa atlántica, alcanza durante los meses de verano su mejor momento de consumo. Tras pasar los meses de invierno en aguas más cálidas, regresa al norte en busca de alimento, dando lugar a una campaña corta que convierte estas semanas en el periodo idóneo para disfrutar de un producto de gran calidad, reconocido por su sabor, textura y valor nutricional.

Las personas que se acerquen a los establecimientos participantes podrán encontrar desde elaboraciones tradicionales, como el marmitako, el bonito a la gallega, la ventresca o diferentes escabeches, hasta propuestas más innovadoras inspiradas en la cocina contemporánea, entre ellas tartares, tatakis, ceviches o gildas elaboradas con bonito de la Lonja de A Coruña. Además, algunos locales incluirán recomendaciones de maridaje con cervezas 1906 de Estrella Galicia, empresa colaboradora de la iniciativa.

Los 26 establecimientos participantes en esta tercera edición son: Asador Coruña, Miña Nai, A Sella Cervecería, La.Con.Fusión, Casa Matilde, Cosecha 81, Terreo Cocina Casual, Greca Bar, Salitre, Restaurante Morriña, Cantón 23, Vermutería Martínez, Restaurante La Marola (Hotel Zenit), Arraigo, La Sinfonería Gastrobar, Rincón del Reino, Culuca, Taberna da Galera, Taberna da Tabacalera, A Pulpeira de Melide, Sr. Limón, Ultramarinos Galera, Bodega 1981, A Espiga, Restaurante Pracer y Restaurante Mesón de Herves.

Con esta nueva edición de 'A Coruña, ¡qué bonito!', el Concello reafirma su compromiso con la promoción de los productos de la Lonja de A Coruña, con la dinamización de la hostelería local y con la creación de experiencias gastronómicas que contribuyan a reforzar el atractivo turístico de la ciudad durante la temporada estival.